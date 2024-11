Deputada Ana Paula Lima adquire repasse de R$ 1,2 milhão e requalificação de leito para Hospital Azambuja

A deputada federal Ana Paula Lima (PT/SC) conseguiu nesta quarta-feira, 30, o repasse anual de R$ 1,2 milhão e a requalificação de um leito de UTI para atendimento de emergência cirúrgica no Hospital Azambuja, em Brusque. O repasse ocorreu por meio da Portaria nº 5.575, do Ministério da Saúde, assinado pela ministra Nísia Trindade Lima, no último dia 22 de outubro.

O leito de UTI requalificado é do tipo 1, de alta complexidade cirúrgica, na porta de entrada do hospital, ou seja, para pacientes em situação de emergência que necessitam ser rapidamente atendidos por uma equipe especializada que tenha à disposição todos os instrumentos e equipamentos necessários.

“Com essa requalificação, vamos garantir no Hospital Azambuja um melhor atendimento aos pacientes que estão em situação de emergência. Muitas vezes, uma intervenção cirúrgica rápida e eficaz é a salvação da vida de pessoas que chegam ao hospital vítimas de acidentes de trânsito ou que sofreram outros tipos de ferimentos ou traumas que as coloquem em risco de morte”, afirmou a deputada.

