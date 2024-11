Finalistas do futebol amador de Guabiruba são definidos neste domingo

O Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba define seus finalistas neste domingo, 3, com os jogos de volta das semifinais. O Olaria recebe o Continental no estádio Orlando Westarb às 14h45 e, pela manhã, às 9h15, o São Pedro enfrenta o 10 de Junho em casa, no Luiz Carminatti.

Nas partidas de ida, disputadas no último domingo, 27, o Olaria venceu o Continental por 3 a 1 no campo Reinaldo Batschauer, do Lageadense. O time do bairro Guabiruba Sul pode agora perder por até um gol de diferença no tempo normal para garantir a classificação. Derrota por dois gols leva o confronto aos pênaltis.

Entre 10 de Junho e São Pedro, o primeiro jogo, no estádio Carlos Nuss, terminou em empate: 2 a 2. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

Semifinais

Domingo, 03/11

9h15 – São Pedro x 10 de Junho

Estádio Luiz Carminatti, São Pedro

14h45 – Olaria x Continental

Estádio Orlando Westarb, Guabiruba Sul

