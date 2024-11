Com a presença de Jorginho Mello, Hospital Imigrantes comemora um ano de atendimentos estaduais via SUS

Na tarde desta quinta-feira, 31, o Instituto Maria Schmitt (IMAS) realizou um evento em comemoração ao primeiro ano de atendimentos estaduais via Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Imigrantes, em Brusque. O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

O presidente do IMAS, Walmiro Charão Junior, ressalta que o momento é de alegria, celebrando os números de atendimentos realizados nos últimos 12 meses de parceria com o governo estadual. Foram mais de 9 mil cirurgias, 58 mil consultas e 136 mil exames, ultrapassando um total de 231 mil procedimentos no período.

“O evento é para que a população saiba onde estamos conseguindo levar saúde com celeridade e resolutividade, mas, principalmente, com atendimento de qualidade e humanizado, atingindo mais de 250 municípios em Santa Catarina”, comenta.

Walmiro projeta que o hospital deve encerrar outubro com a realização de 1,4 mil cirurgias. Esse número representa um aumento de 600%, considerando que a média era de 200 cirurgias por mês no início de 2023. “Temos um projeto de ampliação das salas cirúrgicas. A ideia é ultrapassar o número de 2 mil cirurgias por mês, além de aumentar a oferta de especialidades, que atualmente são mais de 30”, anuncia.

A presença do governador é vista por Walmiro como um reforço da parceria na redução das filas de cirurgias no estado. “Nós, do IMAS, somos a organização social que mais opera em Santa Catarina e nos orgulhamos de fazer parte desse propósito”, declara.

O governador Jorginho Mello destaca que a reativação do Hospital Imigrantes foi importante para Santa Catarina. “Já na pandemia, eles começaram a dar respostas, abrindo leitos de UTI no momento em que mais precisávamos. Depois, o hospital se tornou um grande parceiro do estado, realizando cirurgias que muitas vezes outro hospital não faz, e isso precisa ser reconhecido. Vim aqui para agradecer o trabalho que têm feito e afirmar que a parceria com o governo do estado continuará”, afirma.

Ele também ressalta que o credenciamento de hospitais, novas unidades e outros investimentos em saúde vêm oportunizando a realização de cirurgias aguardadas por muitos pacientes.

Cerimônia

Estiveram presentes no local o prefeito de Brusque, André Vechi; o secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarchi Silva; o prefeito eleito de Blumenau, Egídio Ferrari; o deputado estadual Oscar Gutz; além de outras autoridades locais e funcionários do alto escalão do IMAS.

Durante a cerimônia, uma paciente adulta e a mãe de uma bebê, que passaram por cirurgia através do convênio, deram depoimentos sobre o atendimento na instituição. Além disso, Walmiro entregou uma placa comemorativa ao governador, com o número total de procedimentos realizados no hospital via SUS.

“É importante reconhecer o papel do IMAS em investir no hospital e reestruturá-lo, fazendo-o retornar como uma referência em saúde. Ao mesmo tempo, elogiamos a postura do governo do estado em ampliar a oferta de cirurgias eletivas, viabilizando isso por meio da contratualização com o IMAS, o que tem reduzido a fila de espera no estado”, completa o prefeito, André Vechi.

