VÍDEO – Homem suspeito de cometer roubos em Brusque e Botuverá é preso em São Paulo

Um homem de 30 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, 31, em São Paulo, suspeito de cometer roubos em Brusque e Botuverá. A prisão ocorreu por meio da Delegacia de Investigação de Brusque (DIC) e da Delegacia de Capturas de São Paulo.

O primeiro crime ocorreu na data de 17/05/2024, por volta das 20h. Na ocasião, dois homens em uma motocicleta chegaram ao Supermercado Otto, do bairro Santa Terezinha, e, enquanto um dos autores permaneceu na motocicleta, o outro homem entrou armado no estabelecimento, rendeu funcionárias e as obrigou a passar o dinheiro.

O segundo crime aconteceu na data de 18/05/2024, por volta das 11h06. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos repetiram as ações do primeiro crime. Dois homens em uma motocicleta entraram no pátio de uma empresa de transportes, em Brusque, e um deles, armado, invadiu a guarita e rendeu o vigilante e o obrigou a entregar seus pertences. Os homens roubaram dinheiro, celular e a carteira do agente.

Para dificultar a identificação da motocicleta, momentos antes do crime, os autores entortaram a placa do veículo, porém os policiais conseguiram identificação por outros meios.

Já o terceiro delito foi praticado na data de 05/06/2024, por volta das 09h07, quando dois homens, fazendo uso de uma motocicleta, chegaram a uma empresa têxtil na cidade de Botuverá e rederam os funcionários do local, obrigando-lhes a entregarem o dinheiro.

Investigação

Durante as investigações, foram pegas imagens do estabelecimento comercial e das adjacências e constatado que foi usada a mesma motocicleta para a prática dos três crimes, sendo que os autores, em cada nova empreitada criminosa, modificaram características do veículo, com a finalidade de tentar dificultar a identificação.

Conforme as buscas, que contaram com o apoio da Polícia Militar de Brusque e da Delegacia de Polícia de Botuverá, foi possível fazer a identificação do homem de 30 anos como um dos autores dos crimes.

De acordo com a Polícia Civil, no último crime realizado pelo suspeito, na empresa têxtil, foi confirmado que o homem teria trabalhado por um período na empresa, assim, sabendo da rotina e conhecimentos sobre as instalações do local, o que facilitou a prática do delito. Dias após o terceiro roubo, o suspeito fugiu para a cidade de São Paulo.

Prisão do suspeito

Depois de descobrirem que o homem estava em São Paulo, policiais de Brusque acionaram a Delegacia de Capturas de São Paulo. Desta forma, um mandado de prisão foi emitido e os agentes localizaram o suspeito. Após, ele foi levado para a Central de Custódia da Capital Paulista, estando à disposição da Vara Criminal de Brusque.

A Polícia Civil ainda realiza investigações para encontrar o segundo suspeito, envolvido nos crimes.

Leia também:

1. Homem que morreu após carro cair em ribanceira, em São João Batista, aguardava para realizar transplante de rim

2. Prefeitura de Nova Trento interdita funerárias irregulares

3. Doces e travessuras: casal de Brusque transforma casa em atração de Halloween nesta quinta-feira

4. Filme de romance, “Todo Tempo Que Temos” chega aos cinemas de Brusque; confira programação

5. Em meio à luta contra os vícios e em busca de dignidade, pessoas em situação de rua relatam histórias em Brusque

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: