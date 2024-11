André Baran, de Brusque, anunciou nesta quinta-feira, 31, que espera o primeiro filho com a esposa, Renata Baran, após 11 anos de casados. Através de uma publicação, o atleta disse que está “transbordando de alegria em anunciar que vamos ser papai e mamãe. Nosso tão amado e esperado bebê está a caminho. Bebê, já te amamos infinitamente”.

No esporte

O jogador de beach tennis vem acumulando importantes conquistas nesta temporada, somando oito títulos, incluindo o recente retorno ao topo do ranking ao lado de Michele Cappelletti no BT 400, no Rio de Janeiro.

A dupla, em ótima fase, agora se prepara para o Campeonato Pan-Americano de Beach Tennis, de 7 a 10 de novembro.

André Baran chega ao evento com grandes chances de medalha e com uma motivação extra para a vitória, podendo ainda igualar sua melhor temporada, quando conquistou nove títulos em 2019 e 2023.