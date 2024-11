A jornalista Ana Paula Dalhke, de Blumenau, está pela quarta vez consecutiva entre os dez principais profissionais de imprensa em inovação e startups do Brasil, nomeada pelo Startup Awards. A votação é aberta ao público e está disponível até o dia 11 de novembro.

Ana Paula Dalhke é fundadora do Economia SC e Economia SP e comemora a nomeação ao prêmio. “Estou há quatro anos no TOP 10 e isso já é uma grande conquista. Estou muito feliz por esse reconhecimento nacional, ele representa o meu esforço diário em produzir e selecionar conteúdos que agregam valor ao mercado. Além disso, diz muito sobre eu estar na direção certa. Tenho muito para aprender e conquistar, mas com certeza já fiz muito também nesses cinco anos empreendendo”.

Esta é a 12ª edição do prêmio, que foi criado para reconhecer o trabalho de empresas e pessoas que contribuíram durante o ano para o crescimento e consolidação do ecossistema de inovação e startups do país.

A categoria de Profissional de Imprensa busca premiar quem se dedicou a publicar matérias e conteúdos sobre o mercado de startups nacional. Para concorrer na categoria era necessário comprovar a publicação de, no mínimo, cinco notícias ou conteúdos sobre o mercado de startups, tecnologia e inovação em veículos de comunicação.