Obras de macrodrenagem na Estrada da Fazenda, em Brusque, chegam a reta final

As obras de macrodrenagem da rua Abraão de Souza e Silva, conhecida por Estrada da Fazenda, estão em reta final. No momento, equipes realizam a pavimentação asfáltica do trecho, que deve ser finalizada ainda neste mês.

O investimento da obra se aproxima dos R$ 9 milhões, e são oriundos do financiamento do Fonplata. Ao todo são mais de 1,5 quilômetro de extensão de via, com duas pistas de rolamentos e calçadas em ambos os lados. Alguns pontos seguem fechados para o tráfego, mas conforme as equipes avançam, o local vai sendo liberado.

Este é o quinto trecho a passar por obras nesta via, responsável por ligar a rodovia Antônio Heil (SC 486) à rodovia Ivo Silveira (SC 108).

De acordo com o secretário de Infraestrutura Estratégica, Alex Gonçalves, os trabalhos estão dentro do prazo, mesmo com os contratempos. “No local havia um grande lago onde foi necessário realizar o aterro em alguns pontos. Tivemos problemas também em algumas partes do solo, além da necessidade de aguardar a Celesc mover alguns postes de energia do local. Apesar disso, vamos conseguir entregar essa importante obra em breve”.

Além disso, Alex comenta que os moradores do local sofrem há anos com as cheias. “Devido a falta da drenagem, o local sofria muito com as fortes chuvas e com muita lama também. Com a finalização dos trabalhos esses problemas serão mitigados É uma via extensa e importante, que liga os municípios de Brusque, Itajaí e Gaspar”.

