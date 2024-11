Justiça condenado homem que entrou em apartamento, furtou celular e realizou transferências bancárias em Brusque

Um homem foi condenado a quatro anos de reclusão após entrar em um apartamento, furtar um celular e realizar transferências bancárias no valor de R$ 1.455 em Brusque.

O crime aconteceu na manhã do dia 3 de janeiro do ano passado. O réu entrou em um apartamento no bairro Jardim Maluche e furtou um celular avaliado em R$ 800.

Mais tarde naquela manhã, o réu entrou no aplicativo do banco do proprietário do celular e realizou duas transferências bancárias para a própria conta. A primeira foi no valor de R$ 1 mil e a segunda de R$ 455, totalizando R$ 1.445.

“Na conta bancária da vítima, há a opção de ver a foto de quem realiza as transferências bancárias. Portanto, a foto do denunciado apareceu como sendo o autor das movimentações”, é dito nos laudos.

Sentença

A Justiça condenou o homem a quatro anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, e a 11 dias-multa. A defesa tentou recurso, mas foi negado pela Procuradoria de Justiça Criminal.

