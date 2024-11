SC e PR têm acordo quanto à divisão territorial dos estados; relembre o caso

Nesta quinta-feira, 31, o secretário de Estado do Planejamento de Santa Catarina (SEPLAN), Edgard Usuy, entregou ao secretário de Estado do Planejamento do Paraná (SEPL), Guto Silva, o relatório técnico que respalda a decisão acerca da readequação dos marcos de divisa entre Paraná e Santa Catarina.



Após estudos minuciosos de ambos os estados, os pareceres orientaram para a mesma definição territorial que existia na década de 1920. A análise técnica concluiu que área de 490 hectares (equivalente a 490 campos de futebol) considerada território do estado vizinho, agora vai pertencer a Santa Catarina.

Desde o início da revisão dos marcos históricos na região que envolve os municípios de

Guaratuba e Garuva, a SEPLAN vinha trabalhando em conjunto com o Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado do Paraná, na análise de eventual alteração das divisas dos estados. A necessidade dessa revisão surgiu a partir de demandas de proprietários rurais que identificaram discrepâncias entre os marcos de divisa existentes e as representações cartográficas oficiais.

Veja também: Morador de Garuva que descobriu erro em divisão de territórios estuda entrar na justiça contra o Paraná

“A SEPLAN recebeu o relatório sobre a revisão de trecho de divisa no mês de junho deste ano e, considerando a complexidade histórica e a importância estratégica da região, realizamos um trabalho minucioso, que envolveu pesquisa documental em arquivos históricos e análise de dados quanto a terrenos e medidas”, explicou o secretário Edgard Usuy. A revisão de limites entre os municípios é uma iniciativa realizada com frequência pelas instituições, especialmente, quando surgem demandas específicas que precisam dessa verificação, como foi o caso do marco territorial entre Guaratuba e Garuva.

A equipe da SEPLAN explicou, ainda, que o trabalho realizado não modifica o memorial descritivo do acordo de 1922 e sim a interpretação em mapas, cálculo de áreas, censo, entre outros aspectos, focando mais na aplicabilidade das divisas.

O ato de entrega do documento aconteceu durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (CODESUL), que é formado pelos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Vale ressaltar que a competência para alteração de divisa interestadual é da União, cabendo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) homologar ou não a decisão dos estados ou, ainda, propor novas análises com base nos estudos apresentados.

Leia também os destaques da semana:

1. Exposição de Van Gogh chega à Santa Catarina em novembro

2. Ex-vereador Cleiton Bittelbrunn é denunciado pelo MP-SC por fraudar curso on-line de graduação

3. Governo de SC publica edital de licitação para construção da barragem de Botuverá

4. Rodeio Crioulo Nacional marca inauguração do novo parque do CTG Laço do Bom Vaqueiro, em Brusque

5. Base do governo espera que presidente da Câmara de Brusque não seja do PL

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: