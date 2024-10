A exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas chega a Santa Catarina a partir de 1º de novembro, em curta temporada, no Porto Belo Outlet Premium. O espetáculo traz ao público uma viagem pelo universo do pintor holandês, com direito a obras, como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis, Amendoeira em Flor, dentre outras.

A exposição oferece também uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne e conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas e loja de souvenirs, além do atelier imersivo de superprojeções de alta definição 360º em paredes, piso e cubo.

Serviço

O quê: exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas

Quando: a partir de 1º de novembro, em curta temporada

Onde: Porto Belo Outlet Premium – Sentido Norte – BR-101, KM 159 – Alto Perequê, Porto Belo – SC

Ingressos no site Lightland, entre R$ 35 e R$ 90