Adolescente morto, líder foragido e dois presos: o que se sabe sobre triplo assassinato que chocou Itapema há um mês

A Polícia Civil encerrou o inquérito que investigava um triplo assassinato que chocou Itapema, no Litoral catarinense, em setembro. Um tiroteio deixou três homens mortos e um ferido no dia 28, há um mês, no bairro Meia Praia. Uma disputa pelo tráfico de drogas na cidade teria motivado o crime.

Quatro pessoas foram apontadas como envolvidas nos assassinatos. Um dos atirados, que era adolescente, de 17 anos, morreu no dia 19 de outubro em confronto com a Polícia Militar, em Sarandi, no Paraná.

Os outros dois atiradores, identificados pela polícia como Vitor Kauan Lima e Jhenisson Monteiro dos Santos, foram presos em flagrante em São João Batista. Todos os envolvidos no crime são da região de Sarandi.

Ainda conforme a polícia, um dos líderes do grupo era Marcos Paulo Leite da Silva, que está foragido e teve pedido de prisão preventiva. Ele possuía um mandado de prisão em aberto em decorrência de uma condenação por outro homicídio. Além de líder do grupo, Marcos Paulo também seria o motorista do carro utilizado na fuga.

Triplo assassinato

Por volta das 22h30 do dia 28 de setembro, na rua 276, os três atiradores abordaram um veículo e efetuaram diversos disparos com pistolas. O carro em que os atiradores desceram antes de assassinar o trio foi abandonado e incendiado em Tijucas, na Grande Florianópolis, após o crime.

Em seguida, eles embarcaram em outro veículo e deram continuidade à fuga. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que os três homens abordam o veículo das vítimas e atiram várias vezes.

