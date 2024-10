Horário especial de Natal para o comércio de Brusque é divulgado

Faltando pouco mais de um mês para o Natal, o comércio de Brusque já se prepara para o período de maior movimentação do ano. Nesta época, é tradição o comércio funcionar em horário estendido para que todos possam fazer as compras com tranquilidade.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque apresentou o cronograma de horários sugeridos para o comércio a partir do mês de dezembro.

Neste ano, o horário estendido inicia no sábado, 7 de dezembro, com sugestão para que as lojas fiquem abertas até 18h. De 9 a 13 de dezembro, segunda a sexta-feira, a sugestão da CDL é que o comércio atenda até 21h. No final de semana, o horário sugerido no sábado, 14, é que o atendimento nas lojas se estenda até 18h, e no domingo, 15, das 15h até 21h.

De 16 a 20 de dezembro, segunda a sexta-feira, o atendimento sugerido também é até 21h, enquanto a sugestão para sábado, 21, é de funcionamento até 18h, e no domingo, 22, até 21h. Na segunda-feira, 23, é sugerido o atendimento até 21h. Na terça-feira, 24, véspera de Natal, a sugestão é que as lojas fiquem abertas até 12h.

“Estamos nos aproximando de um época muito especial para o comércio, que tradicionalmente movimenta nossa cidade e aquece a economia local. É um momento em que o comércio se organiza para atender a demanda crescente”, destaca o presidente da CDL de Brusque, Valter Kohler.

Confira a sugestão de horários:

Sábados

7, 14 e 21 de dezembro: até 18h

Segunda a sexta-feira

9 a 13 de dezembro: até 21h

16 a 20 de dezembro: até 21h

Domingos

15 de dezembro: das 15h até 21h

22 de dezembro: até 21h

Segunda

23 de dezembro: até 21h

Terça

24 de dezembro: até 12h

Comprar Aqui Dá Sorte 2024

Desde o início de outubro, as lojas associadas à CDL de Brusque estão distribuindo os cupons da promoção Comprar Aqui Dá Sorte 2024.

Assim como nas edições anteriores, a cada R$ 50 em compras nas lojas associadas à entidade e identificadas com a promoção, o cliente recebe um cupom e concorre a um Renault Kwid 0 km, uma Honda Biz 0 km e mais dez vale-compras de R$ 1 mil.

O sorteio será no dia 23 de dezembro, às 18h, na praça Barão de Schneeburg, no Centro.

