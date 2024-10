Após 16 anos de espera, obra de construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil começa

A obra de construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486) iniciou na semana passada, após 16 anos de cobranças e espera por soluções para desafogar o trânsito intenso no local. Os trabalhos começaram pelas alças no lado de Brusque. Atualmente, são realizadas limpeza do terreno e escavações.

A projeção de início da obra se concretizou no prazo previsto, pois a expectativa era justamente que a construção do novo trevo começasse ainda em outubro. A estrutura promete desafogar o trânsito no principal acesso de Brusque a Itajaí e à BR-101.

De acordo com o engenheiro Leandro Maxciel da Silva, fiscal da obra, a construção começou no dia 22 de outubro, com a remoção da vegetação, ou seja, preparação dos terrenos para receber as alças. Com o passar dos dias, foram realizadas escavações.

Os primeiros pedidos por soluções para o tráfego intenso de veículos no trevo ocorreram em 2008, segundo registros do jornal O Município. Conforme Leandro, antigamente, serviços básicos foram executados e, na prática, a obra nunca chegou a sair do papel de fato. A empresa Planaterra, de Chapecó, é responsável pela construção.

“Chegou a ser iniciada, tempos atrás, a parte de fundações dos viadutos, mas foi pouco serviço e logo parou. Podemos considerar então que a obra está iniciando agora, realmente”, garante o engenheiro e fiscal da obra.

Algumas questões a serem alinhadas junto à Arteris, concessionária da BR-101, já foram sanadas e a obra pôde começar. O governador Jorginho Mello (PL) assinou a ordem de serviço em 1º de outubro e a empresa tem dois anos para concluir os trabalhos.

