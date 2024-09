Empresa de Chapecó vence processo licitatório e vai construir novo trevo da rodovia Antônio Heil

O resultado do processo licitatório para contratação da empresa que vai construir o novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486) foi homologado. A Planaterra Terraplenagem e Pavimentação, de Chapecó, foi a vencedora e executará a obra, que promete desafogar o trânsito na entrada da BR-101 pela Antônio Heil.

A publicação do resultado no Diário Oficial do Estado (DOE) ocorreu na quarta-feira, 11. O valor da obra é de aproximadamente R$ 60 milhões. Durante o processo, o edital de licitação chegou a ser suspenso duas vezes, uma por pedido de impugnação de empresas e outra para reajuste no valor da obra.

O contrato entre o governo do estado e a empresa prevê prazo de dois anos para execução dos trabalhos. O tempo é contado a partir da data de emissão da ordem de serviço. O contrato ainda será assinado por Vissilar Pretto, designado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, e Gerson Borba Dias, representante da Planaterra.

Anteriormente, a obra chegou perto de ser iniciada na gestão do ex-governador Carlos Moisés (Republicanos). Entretanto, a empresa que era responsável pela construção pediu a rescisão do contrato. Os valores da obra, na ocasião, seriam incompatíveis.

Demanda antiga

Os pedidos por soluções para os problemas relacionados ao trevo da rodovia Antônio Heil são registrados desde 2008. Apesar de desapropriações serem realizadas no local, a construção do novo acesso nunca passou da fase de promessas.

A expectativa pela construção começa, de fato, nos primeiros meses de 2014. Desde aquele ano, três governadores passaram pelo Executivo estadual e a construção do novo trevo nunca foi executada. São eles: Raimundo Colombo (PSD), Eduardo Moreira (MDB) e Carlos Moisés.

A obra é uma demanda dos municípios de Brusque e Itajaí. O tráfego no local é intenso, principalmente em horários de pico. O trevo é o principal acesso entre Brusque, BR-101 e a área urbana de Itajaí. Quem vem no sentido Itajaí, também pode acessar a área rural do município.

