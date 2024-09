Defesa Civil alerta para chuvas volumosas neste fim de semana em Brusque

A Defesa Civil alerta a população para chuvas que podem superar os 100 milímetros em Brusque neste fim de semana. O risco é alto para alagamentos, enxurradas pontuais e deslizamentos.

Ao longo desta sexta-feira, 13, e do fim de semana, o avanço de uma frente fria e posterior formação de uma baixa pressão deixa o tempo instável em todas as regiões de Santa Catarina.

Na sexta-feira e manhã do sábado, 14, as chuvas e os temporais mais intensos se concentram entre o Grande Oeste e o Sul do estado, podendo vir acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Já ao longo do sábado e, principalmente, no domingo, 15, o avanço da frente fria e formação da baixa pressão reforçam as chuvas no centro norte do estado, trazendo acumulados significativos nestas áreas.

Chuvas volumosas

De forma geral os acumulados variam entre 50 e 80mm no estado, mas com pontuais que podem superar os 100 mm entre o Meio-Oeste, Vale do Itajaí e Norte catarinense.

Nas áreas em laranja do mapa o risco é alto para alagamentos, enxurradas pontuais e deslizamentos. Nas áreas em amarelo o risco é moderado para alagamentos, queda de galhos de árvores e destelhamentos.

Confira as recomendações da Defesa Civil:

Durante os temporais busque um local abrigado longe de árvores, placas, postes de energia e de outros objetos que possam ser arremessados

Jamais atravesse ruas alagadas ou pontes e pontilhões submersos

Fique atento à inclinação de árvores e postes, além de rachaduras em muros ou paredes

