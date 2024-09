Após um extenso período de tempo seco e céu enfumaçado devido às queimadas, Brusque e as demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim estão prestes a experimentar uma transformação climática significativa.

A partir desta sexta-feira, 13, uma frente fria sinaliza adentrar a região, trazendo consigo mudanças notáveis.

Este sistema meteorológico promete, pois, reverter o cenário atual de estiagem, limpando a atmosfera diante do retorno da chuva.

O meteorologista Piter Scheuer irá apresentar a previsão completa e as implicações dessa frente fria em seu boletim, exposto logo após a foto.

Brusque na sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

A previsão do tempo para esta sexta-feira em Brusque e região indica o retorno da chuva, com menor risco pela manhã, mas aumentando gradualmente ao longo da tarde em direção à noite.

Diante disso, o sol deve aparecer menos, com a presença de mais nuvens ao longo do dia.

As temperaturas, por sua vez, indicam ficar em um patamar entre 24°C e 27°C, trazendo uma leve sensação de abafamento, mesmo sob o céu mais encoberto.

Além disso, não está descartada a ocorrência do fenômeno conhecido como “chuva preta”, onde gotas de precipitação podem conter fuligem, potencializada pelas queimadas.

Essa maior nebulosidade e a chance de chuva já indicam a ação de uma frente fria, que trará mudanças mais expressivas para o fim de semana, assunto que será detalhado no próximo segmento.

Limpeza na atmosfera

Ao avançarmos para o fim de semana, é importante antecipar que a frente fria mencionada anteriormente trará mudanças significativas no clima de Brusque e região já durante o sábado.

Há risco de chuva a qualquer momento, sem horários específicos, e o sol ficará ofuscado pela predominância de nuvens. Se aparecer, será por breves períodos.

Um dos efeitos desse sistema será a limpeza da atmosfera, que tem sido fortemente impactada pela fumaça das queimadas.

Os termômetros sinalizam valores já não subindo tanto, embora possam ainda ultrapassar os 25°C.

Brusque no domingo

No domingo, a nebulosidade e a umidade devem persistir, porém, com uma sensação térmica bem mais baixa, exigindo o uso de casacos de forma integral.

Diante da ausência do sol, as máximas prometem, então, não ultrapassar os 20°C, reforçando o impacto da frente fria.

Essa mudança climática trará alívio à atual situação crítica da qualidade do ar na região, elevando os padrões de saúde atmosférica.

Apesar de algumas variações possíveis, esta é a tendência mais provável para o fim de semana.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, continuamos então focados nas atualizações meteorológicas.

Agora, destacamos o monitoramento realizado na última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Vale ressaltar que, em alguns locais, já houve registros de chuva durante a madrugada, como destacado em azul.

Essas áreas foram as primeiras a receber precipitações entre a meia-noite e as primeiras horas do dia. (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a então apreciar as deslumbrantes paisagens compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 3

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

