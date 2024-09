Criminoso armado invade carro em Blumenau, obriga mulher a dirigir até Gaspar e rouba veículo

Uma mulher de 37 anos e o seu filho viveram horas de muito medo e tensão durante a quinta-feira, 12. Um homem armado invadiu o carro onde eles estavam, em Blumenau, e obrigou a motorista a dirigir até Gaspar. Eles levaram o veículo, dinheiro e celular, além de ter realizado pagamentos via Pix com a conta dela.

A mulher relatou à PM que estava dentro do carro, estacionado próximo a um centro clínico no bairro Garcia, quando um homem entrou no automóvel e, armado, exigiu que ela o levasse até a rua Araranguá.

Lá, um comparsa também entrou no veículo. Ambos exigiram que ela seguisse dirigindo até Gaspar.

Eles transitaram por diversas ruas de Gaspar, até que pararam próximo a um arrozal, no bairro Gaspar Alto. Lá, os criminosos deixaram a mulher e o filho e fugiram com o veículo, um Voyage.

Durante a ação, que durou aproximadamente duas horas, um dos homens efetuou pagamentos via Pix. Eles ainda levaram R$ 750 em espécie, um cartão de banco e um celular.

As viaturas realizaram buscas, mas não encontraram suspeitos ou o carro.

