O que falta para o Augusto Bauer ser aprovado nas vistorias dos bombeiros

As diretorias de Carlos Renaux e Brusque tinham expectativa de que o jogo do quadricolor contra o Vila Nova nesta sábado, 14, fosse realizado no Augusto Bauer, mas há uma série de questões de segurança que precisam ser executadas, conforme vistoria do Corpo de Bombeiros na segunda-feira, 9. Os dois clubes continuam os trabalhos para que local seja aprovado e de acordo presidente do Renaux, Altair Heck, o Taico, todas as exigências estão sendo solucionadas.

Conforme o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Brusque, capitão Luiz Henrique Lana, são algumas irregularidades apontadas na última vistoria:

– Corrimãos não executados, estrutura da arquibancada metálica meramente encaixada, sem soldas ou quaisquer elementos que garantam estabilidade estrutural;

– Pontos com solda quebrada na arquibancada metálica;

– Extintores não instalados;

– Luminárias de emergência não instaladas;

– Sistema de alarme de incêndio não executado;

– Guarda-corpos não executados;

– Vãos livres com risco de queda em diversos pontos da arquibancada;

– Sinalização de abandono de local (saída de emergência) apenas parcialmente executada.

“Todas as edificações, exceto algumas classificadas como de baixo risco, precisam de um Projeto Preventivo Contra Incêndio aprovado. A situação do estádio não é diferente. O projeto foi aprovado este ano, em março. Nossas vistorias basicamente servem para conferência do que foi aprovado em março”, explica Lana.

No final da última semana, diretorias do quadricolor e do Carlos Renaux já comentavam que os trabalhos estavam próximos do fim. A nova estimativa era de que, se não fosse contra o Vila Nova, no sábado, 14, seria o jogo contra o Amazonas, no dia 23, a ser disputado no estádio. Outras datas já foram consideradas as da “reestreia” do Brusque no local, como 24 de julho e 18 de agosto.

As exigências que resultaram das inspeções, conforme Taico, não fogem do esperado pelos clubes, e que desde segunda-feira, parte significativa das exigências. “O que a gente quis foi tentar antecipar os laudos para que o Brusque pudesse jogar no final de semana aqui, e infelizmente não foi o que aconteceu (…) E se tivesse mais alguma exigência, já estaríamos cientes. Está tudo em andamento. Acredito que hoje [quinta-feira, 13], no mais tardar, amanhã [sexta-feira, 13] estará tudo executado, tudo pronto”, comenta.

As arquibancadas metálicas, fundamentais para que o estádio tenha a capacidade mínima exigida pela CBF na Série B (6 mil lugares), ainda precisam passar por reforços estruturais. “Há pilares debaixo da arquibancada que precisam ser instalados. Faltavam oito [no momento da inspeção dos bombeiros], e os bombeiros indeferiram, claro, disseram que havia coisas a fazer na arquibancada, algumas correções. Foi isso que aconteceu”, afirma Taico.

A inspeção de segunda-feira, 9, também aferiu a falta de itens e equipamentos de segurança, algo que os clubes tentavam resolver no último final de semana. “Faltam umas placas de identificações, de lotação, placas de saída, luzes de emergência e extintores. Até contratamos uma empresa que já estava fazendo isto, já em andamento com este processo.”

Outra questão, referente ao setor da arquibancada metálica, é a ausência de banheiros construídos. A solução provisória a ser tentada é a instalação de banheiros químicos. “Já iríamos colocar, porque não temos tempo para executarmos a obra dos banheiros”, afirma Taico.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: