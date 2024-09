Brusque tenta últimos ajustes para liberar o Augusto Bauer no jogo contra o Vila Nova

O Brusque mantém as esperanças de voltar a jogar no Augusto Bauer em 14 de setembro, sábado, contra o Vila Nova, mas o estádio precisa de adequações para ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Uma primeira vistoria foi realizada nesta sexta-feira, 6, e o Gigantinho não foi liberado.

Informações preliminares são de que as diretorias de Brusque e Carlos Renaux consideram que são ajustes possíveis. Inclui sinalizações, saídas de emergência, pinturas e corrimãos em escadas e portão entre setores.

A diretoria do Brusque transferiu o jogo contra o Vila Nova para o Gigantão das Avenidas, em Itajaí, já com o objetivo de conseguir trazer a partida para o Augusto Bauer. A decisão foi tomada considerando o artigo 14 do Regulamento Geral de Competições.

Solicitações para mudanças de tabela só podem ser realizadas com, pelo menos, 10 dias úteis de antecedência em relação à data da partida. Contudo, consta no o inciso IV que:

“Em solicitações de alteração de horário de partida dentro do mesmo dia, e de local da

partida (estádio), desde que na mesma cidade ou com distância de até 50km do estádio original, dentro do mesmo Estado, o prazo para solicitação será de, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência em relação à data da partida.” E o parágrafo único diz que há margem para flexibilização do prazo.

Desta forma, o Brusque, junto do clube proprietário do estádio, Carlos Renaux, corre contra o tempo para realizar todas as adequações pedidas pelos bombeiros neste sábado, 7, e neste domingo, 8. Depois, será necessária a realização das vistorias do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, para que os laudos sejam então submetidos à CBF com o pedido de mudança de local da partida contra o Vila Nova.

Se o estádio não tiver os laudos prontos em tempo hábil, a nova possível data para o retorno do Brusque ao Augusto Bauer será em 23 de setembro, contra o Amazonas, pela 28ª rodada a Série B do Brasileiro. Após o jogo contra o Amazonas, o quadricolor terá mais cinco jogos como mandante na temporada, todos contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento.

Meses de espera

O retorno ao Augusto Bauer é aguardado pelo clube e por seus torcedores há meses. A última partida realizada no estádio foi a final da Série C, perdida por 2 a 1 para o Amazonas em 22 de outubro de 2023.

Desde o início do ano passado, o Gigantinho já passava por reformas em suas dependências, e a partir de outubro, começaram os trabalhos externos. As estimativas iniciais eram de que o estádio estaria pronto para o Brusque entre abril e maio.

Depois, jogos contra Paysandu (24 de julho) e Coritiba (18 de agosto) foram cogitados como os de um possível retorno. Neste período, o Carlos Renaux fez toda sua campanha na Série B do Catarinense sem jogar no Augusto Bauer.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: