Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região completa 34 anos

A Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) completou nesta quinta-feira, 5, 34 anos. A entidade, criada em 1990, que contribui com setor têxtil em Brusque e região, conta com 250 associados e é reconhecida em pela Pronegócio, considerada a maior rodada de confecção do país.

O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, destaca que a entidade como um todo está orgulhosa por estar estabelecida, sólida, “com uma diretoria dedicada, colaboradores competentes e associados que nos fazem ser referência”.

Ele ressalta ainda o trabalho de excelência que a entidade realiza há quase 30 anos, com a Pronegócio, que movimenta toda a cadeia têxtil e, consequentemente, a economia da região.

“A Pronegócio é um grande case de sucesso da Ampebr, e envolve muita gente. As pessoas pensam que a Pronegócio é só venda, mas vai muito além, reflete em todo o setor têxtil. São mais de 10 mil pessoas envolvidas, 10 mil empregos diretos e indiretos que a Pronegócio movimenta”.

Escola de Costura

A entidade também promove a Escola de Costura, curso gratuito, que é oferecido na sede da entidade, com o objetivo de qualificar mulheres e homens para suprir a demanda do setor têxtil por profissionais de costura. O projeto teve início em 2019 e já capacitou em torno de mil pessoas.

E outra ação da qual a Ampebr também promove é a Corra por Elas, corrida solidária que, desde 2019, beneficia a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque. Na edição deste ano, foram repassados mais de R$ 120 mil para a entidade, que atua na prevenção do câncer de mama e colo de útero na cidade.

“Como presidente, fico muito feliz em fazer parte de mais um ano da nossa entidade. Nos orgulhamos muito do trabalho que a Ampebr vem realizando na nossa região ao longo desses 34 anos”, finaliza.

