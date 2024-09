O Brusque Basquete/KTO enfrenta a Ablujhe, de Joaçaba, às 15h deste sábado, 7, na Arena Brusque. A entrada é livre.

A partida da quarta rodada do Campeonato Catarinense terá em quadra as duas únicas equipes que não sofreram derrotas. Enquanto o time brusquense já tem três partidas e venceu Ajab (Jaraguá do Sul), Acob (Concórdia) e Apab Blumenau, a Ablujhe jogou uma única partida até o momento. Venceu a Aviba (Videira) fora de casa, por 75 a 49, na primeira rodada.

Apesar de estar invicto, o Brusque Basquete/KTO é o atual vice-líder da competição, porque tem um jogo a menos que a Apab Blumenau. A vitória conta dois pontos, e a derrota um.

