Unidades básicas de Saúde de Brusque recebem 10 mil itens para aprimorar atendimento

A equipe da Secretaria de Saúde de Brusque distribuiu 10 mil itens adquiridos com recursos das dotações recebidas do Ministério da Saúde para ampliação da Equipe Saúde da Família (ESF), nesta quinta-feira, 12.

Cada Unidade Básica de Saúde (UBS) recebeu um kit contendo carrinhos de emergência adulto e pediátrico, monitor automático para controle de pressão, estetoscópios, luz de foco clínico, suporte para soro e escada de dois degraus para enfermagem, entre muitos outros itens.

As unidades também receberam computadores, caixas de som, máquinas de lavar e micro-ondas, conforme a necessidade de renovação. “Agora, em locais como Ponta Russa e Poço Fundo, se ocorrer uma parada cardíaca, as equipes terão equipamentos de ponta para atender a emergência até a chegada do Samu”, comentou a Secretária de Saúde, Thayse Rosa.

