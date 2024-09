O Brusque encara o Vila Nova às 17h deste sábado, 14, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia de Marcelo Cabo pelo quadricolor e um reencontro com o técnico Luizinho Lopes. A equipe brusquense não pode sair do Z-4 nesta rodada, sendo possível apenas empatar em pontos com o atual 16º colocado, CRB.

Quem desfalca o Brusque por conta do terceiro cartão amarelo nesta rodada é o atacante Paulinho Moccelin. O meia-atacante Diego Mathias retorna após cumprir suspensão na partida contra o Santos. Matheus Nogueira, Éverton Alemão, Ianson, Alex Ruan e Rodolfo Potiguar estão pendurados.

Saiba como comprar ingressos para Brusque x Vila Nova

Continuam no departamento médico Cristovam, Maurício, Alex Ruan e Neto. O lateral-direito Ronei sofreu uma torção no pé durante o treino de quarta-feira, 11, e pode ficar fora do jogo contra o Vila Nova.

Nesta quinta-feira, 12, o lateral-esquerdo Marcelo, que vem se recuperando de lesão muscular nas últimas semanas, fez trabalhos normais separados com Robinho, Paulinho Moccelin e Cauari.

Uma escalação possível tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Luiz Henrique (Jhan Torres); Rodolfo Potiguar, Lorran (Serrato), Tato González; Diego Mathias, Guilherme Queiróz e Ocampo.

No Z-4

O Brusque começa a rodada na 19ª posição, com 23 pontos em quatro vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Em caso de vitória sobre o Vila Nova, poderá subir até o 17º lugar, dependendo dos resultados de Ituano e Chapecoense.

Sexta-feira, 13/09

Ponte Preta x Ituano (17º)

Sábado, 14/09

17h – Paysandu (15º) x Guarani (20º)

Domingo, 15/09

18h30 – Sport x CRB (16º)

18h30 – Chapecoense (18º) x Ceará

Vila Nova

O Vila Nova é o atual quarto colocado, com 42 pontos, e venceu quatro de seus últimos cinco jogos. Vem de vitória em casa por 1 a 0 sobre o CRB, em 4 de setembro.

O meio-campista Igor Henrique volta de suspensão. Estão pendurados o goleiro Dênis Júnior, o volante João Vitor e os atacantes Apodi, Henrique Almeida e Emerson Urso.

O meia Luciano Naninho está recuperado de lesão muscular. O desfalque deverá ser o lateral-esquerdo Eric Davis, em recuperação de uma tendinite.

Um time provável tem Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Ralf, Rhuan; Arilson, Cristiano, Igor Henrique; Alesson, Henrique Almeida e Júnior Todinho.

Reforços recentes, o meia Du Fernandes e os zagueiros Vanderley e Dankler estão à disposição de Luizinho Lopes para estrearem pelo clube.

Arbitragem

O trio é do Rio de Janeiro. Wagner do Nascimento Magalhães apita a partida, auxiliado por Daniel de Oliveira Alves Pereira e Júlio César Souza Gaudêncio. Júlio César Pfleger (SC) é o quarto árbitro.

Diego Pombo Lopez (BA) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer (PR).

No turno

Na sétima rodada da Série B, em 26 de maio, Vila Nova e Brusque empataram em 2 a 2 no OBA, em Goiânia. Alesson e Júnior Todinho marcaram os gols do Vila Nova, enquanto Alex Ruan e Guilherme Queiróz fizeram os do Brusque.

Retrospecto

7 jogos

3 vitórias do Brusque

2 empates

2 vitórias do Vila Nova

10 gols do Brusque

6 gols do Vila Nova

Reencontro

Em 12 de março, Luizinho Lopes era o técnico do Brusque e enfrentava o ABC, comandado por Marcelo Cabo, no Frasqueirão, em Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terminou empatada em 1 a 1, com o quadricolor vencendo nos pênaltis.

Brusque x Vila Nova em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h30.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: