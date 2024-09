Inscrições para escolha da realeza da Fenarreco encerram na próxima semana; confira como participar

As inscrições para o concurso que elegerá a nova realeza da Festa Nacional do Marreco, a Fenarreco, encerram na próxima sexta-feira, 20. As interessadas em concorrer a rainha, primeira e segunda princesa da 38ª Fenarreco devem realizar a inscrição de forma on-line.

Para participar, a candidata deve ter no mínimo 18 anos, ou completar até 20 de outubro de 2024, e no máximo 25 anos completos até o dia do desfile oficial, que será no dia 10 de outubro.

A documentação necessária deve ser entregue na diretoria de Turismo, localizada no Pavilhão da Fenarreco, na Rua Gentil Batisti Archer, 221, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Os documentos exigidos incluem ficha de inscrição, termo de responsabilidade, cópias de documentos e outros itens detalhados no edital. As candidatas também devem enviar fotos digitais de rosto e corpo em boa qualidade para o e-mail: [email protected]. Essas imagens serão utilizadas para divulgação oficial.

Além disso, a candidata deve ser brusquense ou morar na cidade há pelo menos 24 meses antes da realização do concurso. Também é necessário ser registrada originalmente do sexo feminino, ser solteira, nunca ter sido casada, não ter filhos, não estar grávida e possuir altura mínima de 1,65m.

Caso o número de candidatas ultrapasse quinze, haverá uma pré-seleção com avaliação técnica. As três eleitas, além de receberem a faixa e coroa, terão uma ajuda de custo mensal fixa de R$ 1.500 por um período de doze meses, que se encerra em outubro de 2025.

Para a rainha da 37ª Fenarreco, Ellen Sapata Muller, fazer parte da realeza, não é só uma tarefa de muita responsabilidade, “mas também é uma mistura de sentimentos, de prazer, satisfação, honra e gratidão. Levar a cultura alemã juntamente das tradições da festa e da cidade de Brusque, é extremamente gratificante e de imenso aprendizado”.

“Acho que a experiência é única e vale muito, então eu convido a todas que se interessarem a participar, pois a oportunidade é maravilhosa e vale viver a cada momento”, convida Ellen.

Sobre a escolha da realeza

A eleição da nova realeza acontecerá no último dia da 37ª Fenarreco, no domingo, 20 de outubro. O corpo de jurados será composto por, no mínimo, nove participantes indicados pela prefeitura.

No dia da apresentação, serão avaliados a postura, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação, beleza e simpatia. As candidatas desfilarão na passarela e discursarão sobre a Fenarreco, história, cultura e arte de Brusque.

As três candidatas com maior pontuação serão eleitas rainha, primeira e segunda princesa da 38ª Fenarreco.

