Suspeita de participar de homicídio de moradora de Brusque em 2023 é presa

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, realizou no final da tarde desta quinta-feira, 12, a prisão de uma mulher de 46 anos, no Bairro Motoclube, em Gaspar.

O mandado de prisão preventiva é oriundo do inquérito policial instaurado para apurar a morte de Monalisa Araújo dos Santos, encontrada carbonizada no dia 22 de março de 2023, em uma área de mata no Bairro Bateas, em Brusque.

Durante o procedimento policial, foram angariadas uma série de elementos informativos, por meio de diligências investigativas e perícias técnicas requisitadas pela autoridade policial.

Tais elementos indicaram que a mulher presa nesta tarde agiu em conjunto com outra pessoa, ainda não identificada, para perpetrar o crime, supostamente motivado por dívida de drogas.

Após a representação pela prisão, o Poder Judiciário, por intermédio da Vara Criminal da Comarca de Brusque, com parecer favorável da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque, decretou a prisão preventiva.

A mulher será encaminhada ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, onde permanecerá à disposição da Justiça.

