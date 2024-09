A cidade de Brusque pode presenciar um fenômeno climático inusitado no próximo fim de semana, identificado pela meteorologia como chuva preta.

*Veja o céu de Brusque ilustrado em fotos no fim desta edição

Esse evento raro, podendo então ocorrer devido à combinação de queimadas em diversas partes do Brasil e uma frente fria em deslocamento, foi alertado pelo meteorologista Leandro Puchalski.

As queimadas em diversas áreas do país têm gerado uma densa camada de fumaça que, ao longo de setembro, vem transformando o céu em cenários desérticos.

Esse processo começou já em agosto e segue impactando a atmosfera de várias regiões, incluindo Brusque, explica.

Fuligem na chuva

Segundo Puchalski, a mudança no tempo, porém, está prevista para começar na noite de sexta-feira, 13, quando uma frente fria passará por Santa Catarina, influenciando diretamente o clima em todo o estado no sábado, 14.

Conforme o meteorologista, esse sistema trará chuvas, mas não como as de costume.

Isso porque o ar carregado pela poluição das queimadas pode provocar o fenômeno da chuva preta, com gotas que chegam à terra misturadas com fuligem e partículas da fumaça que cobre a atmosfera.

Esse fenômeno, embora incomum, não está descartado para Brusque e outras cidades da região, antecipa o profissional.

Chuva e frio

Além da possibilidade da chuva preta, as temperaturas devem começar a cair gradativamente no sábado. Puchalski também alerta para a condição favorável a precipitações a qualquer momento do dia.

No domingo, 15, caso haja umidade, será em forma de garoa ou chuvisco, com sensação térmica baixa, obrigando os moradores a usarem casacos em tempo integral.

Limpeza na atmosfera

Portanto, segundo Puchalski, a frente fria que se aproxima promete não apenas uma virada no clima, mas também a limpeza da atmosfera.

E com isso, a possibilidade da chuva preta – carregada de fuligem – se torna um cenário possível, intensificando ainda mais os efeitos das queimadas sobre o clima local.

Galeria de fotos

Para concluir esta pauta, apresentamos uma galeria de imagens que ilustra claramente a situação no céu de Brusque afetada pelas queimadas.

As fotografias a seguir mostram de maneira detalhada e objetiva como essa condição tem se manifestado.

Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

