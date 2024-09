O calor atípico marcou presença em Brusque nesta quarta-feira, 11, embora o calendário ainda aponte para o inverno, trazendo temperaturas que atingiram níveis surpreendentes para a estação.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Durante a tarde, por volta das 14h, a localidade de Cristalina, então, registrou a maior temperatura do dia, alcançando 35°C.

No entanto, esse cenário de aquecimento intenso não ficou restrito a essa área específica do município.

Em outros pontos monitorados, os termômetros também ficaram acima dos 33°C, com variações entre 33°C e 34°C, gerando o desconforto do abafamento aos moradores.

Calor pela região

As altas temperaturas não foram exclusivas de Brusque; ao contrário, elas se estenderam às demais cidades da região.

Em todo o Vale do Itajaí-Mirim, o calor se fez sentir com força, destacando-se especialmente no bairro Aimoré, em Guabiruba.

Lá, os termômetros ultrapassaram a marca dos 35°C, registrando, pois, impressionantes 35,9°C, a temperatura mais alta de toda a região.

Números do calor

Abaixo, você confere a tabela com a relação completa das temperaturas máximas registradas em cada local nesta quarta-feira. Confira, portanto, como foi este dia de calor em números.

*Veja a previsão do tempo clicando aqui

A fumaça no céu após anúncios

Os efeitos das queimadas

Além das altas temperaturas, o que chamou a atenção foi o céu de Brusque, tingido por uma densa camada de fumaça proveniente de queimadas.

O sol, parcialmente ofuscado por essa névoa acinzentada, perdeu parte do seu brilho. No entanto, ao final do dia, esse fenômeno resultou em um espetáculo visual único.

Um pôr do sol com tons de fogo iluminou o horizonte de forma deslumbrante.

As imagens desse entardecer impressionante, podem então ser conferidas a seguir, mostrando toda a beleza que contrastou com o calor intenso da tarde.

Assim, apesar de o calendário ainda indicar que Brusque está no inverno, a cidade vivenciou um dia que, com certeza, ficará gravado na memória de todos.

Calor em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

