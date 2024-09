Jean Desiderio e Larissa Vargas, um casal destemido residente no bairro Dom Joaquim, em Brusque, já mostraram sua paixão por aventura ao realizar uma jornada viajando sobre bicicletas até Ushuaia, na Argentina, em 2023.

A escolha da bike como meio de transporte, pois, não foi por acaso.

A proximidade com as pessoas e a possibilidade de vivenciar cada paisagem de maneira mais intensa tornaram essa opção ideal para a dupla, além de ser uma alternativa econômica.

Aventura pela Europa

Com a experiência adquirida na América do Sul, Jean e Larissa decidiram expandir seus horizontes e levar sua paixão por viagens para um novo nível.

Em abril de 2024, eles começaram uma empolgante aventura ao atravessar a Europa sobre duas rodas.

Com a chegada deste dia 10 de setembro, os dois já percorreram 13 países, e a jornada está longe de terminar.

A odisseia europeia do casal está sendo marcada por um espírito aventureiro e uma busca por novas experiências.

Até o momento, o casal percorreu a Alemanha, República Tcheca, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Albânia, Grécia e Turquia.

Atualmente (setembro), os dois estão na Geórgia, um país do Leste Europeu, que faz fronteira com a Rússia.

Em breve, partirão rumo à Armênia, para continuar sua jornada.

Cada pedalada os leva a novas paisagens e culturas, oferecendo, então, uma rica tapeçaria de experiências e descobertas.

Aventura e aprendizados

Jean e Larissa não apenas aproveitam as belezas naturais e os marcos históricos, mas também se imergem na vida cotidiana das regiões que atravessam.

As paradas em pequenas vilas e grandes cidades proporcionam uma rica troca cultural e uma conexão única com os locais.

Cada etapa dessa viagem é um reflexo da paixão do casal por descobertas e pela experiência autêntica de viajar.

Em meio a desafios e encantos, a jornada pela Europa promete ser mais uma página emocionante na história de Jean e Larissa.

A aventura não tem limites e, para eles, o mundo é um imenso caminho a ser explorado.

Cada etapa dessa viagem, então, reflete a paixão do casal por descobertas e pela experiência autêntica de viajar.

Aventura em fotos

Para encerrar esta pauta com a grandiosidade que a história merece, apresentamos uma impressionante galeria de imagens.

Este é um vislumbre das aventuras do casal de Brusque, Jean e Larissa, capturado em fotos espetaculares.

Acompanhe a seguir um pouco do deslumbrante espetáculo de cenários que o casal registrou em sua jornada pela Europa.

Albânia >>

Grécia >>

Turquia >>

Alemanha >>

Áustria >>

Bósnia e Herzegovina >>

Eslováquia >>

Montenegro >>

República Checa >>

Hungria >>

