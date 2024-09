Abel Moda Vôlei começa semifinais do Catarinense nesta sexta-feira

A Abel Moda Vôlei enfrenta a ADV Jaraguá às 19h30 desta sexta-feira, 13, no Sesi de Jaraguá do Sul, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Catarinense.



A partida será disputada oito dias depois do último confronto do time brusquense na primeira fase. Na ocasião, a Abel Moda venceu a Chapecoense/Unoesc por 3 sets a 1, com parciais de 25-13, 18-25, 25-16 e 25-20.

Na primeira fase, o time do técnico Maurício Thomas foi o primeiro colocado, com cinco vitórias e uma derrota, ficando à frente da Pinhalense nos sets vencidos. A ADV Jaraguá foi a última colocada, ainda sem partidas ou sets vencidos.

O jogo de volta está marcado na sexta-feira seguinte, 20, às 19h30, na Arena Brusque. Se cada uma das equipes vencer uma partida, será marcada uma terceira para desempate.

