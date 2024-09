Trabalhador que morreu após ser atingido por caminhão de coleta de lixo em Blumenau é identificado

Foi identificado como Ezequiel Albino Ramiro, de 27 anos, o trabalhador que morreu após ser atingido por um caminhão da coleta de lixo na manhã desta terça-feira, 10, em Blumenau. Conforme o relato dos colegas nas redes sociais, Ezequiel havia começado no emprego há pouco tempo.

Amigos e colegas de trabalho de Ezequiel se manifestaram nas redes sociais. “Um grande trabalhador. Guri gente boa, um coração cheio de humildade. Vai com Deus, novato. Nós aqui na empresa estamos sem chão”, escreveu um dos colegas.

Não há informações sobre o velório ou funeral até o momento. O acidente aconteceu por volta das 8h45 na rua Anna Labes, no bairro Progresso.

Entenda o acidente

O motorista do caminhão relatou ao Corpo de Bombeiros Militar a dinâmica do acidente. Segundo ele, o veículo estava subindo a rua, quando perdeu força e começou a descer de ré. Com isso, ele teria direcionado o caminhão para o barranco, onde acabou tombando.

Havia dois coletores do lado de fora, sendo que um deles, Ezequiel Albino Ramiro foi esmagado pelo veículo e morreu no local. O outro trabalhador não ficou ferido.

Além do Corpo de Bombeiros Militar, equipes do Samu, Polícia Militar, Guarda Municipal de Trânsito e Polícia Científica também estiveram no local.

Confira a nota da Racli Limpeza Urbana sobre o acidente

“A Racli Limpeza Urbana comunica, com pesar, o falecimento de um dos seus colaboradores, em decorrência de um acidente ocorrido no bairro Garcia, em Blumenau, na manhã desta terça-feira, dia 10.

A Racli informa que está em contato com os familiares do colaborador, para que seja prestada toda a assistência necessária neste momento de profunda tristeza e também presta atendimento aos colaboradores que estavam presentes no momento do acidente.

A empresa informa também que as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

A Racli Limpeza Urbana lamenta profundamente o acidente e estende as condolências aos amigos e familiares do profissional.”

