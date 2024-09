De R$ 49,1 mil a R$ 702,2 mil: quanto cada candidato à Prefeitura de Brusque arrecadou para a campanha

Os quatro candidatos à Prefeitura de Brusque nas eleições de 2024 somam quase R$ 1 milhão arrecadado para as campanhas. Os recursos provêm desde as direções dos partidos até doações privadas e estão disponíveis para consulta na plataforma Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCand), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para esta reportagem, os dados foram retirados da plataforma nesta segunda-feira, 9. Conforme o TSE, o limite legal de gastos para cada candidato durante o 1º turno é de R$ 746.945,97. Nenhum dos postulantes registrou despesas.

O candidato com a maior arrecadação é André Vechi (PL), com o total de R$ 702.251,37. Desse montante, cerca de R$ 672,2 mil provêm da Direção Nacional do Partido Liberal. Os R$ 30 mil restantes são doações privadas de Giovana Vechi e Silvana Regina Trainotti dos Santos, ambas de R$ 15 mil. Os valores foram atualizados em 3 de setembro no DivulgaCand.

Quem conta com a maior doação privada é João Martins (PSD): sua campanha recebeu R$ 80 mil de Matheus Zen Fantini. O valor total, somado aos R$ 18 mil de recursos do próprio candidato, resulta em R$ 98 mil, conforme a última atualização na plataforma em 4 de setembro. Até o fechamento desta edição, não há registro de valores destinados pela direção do partido no DivulgaCand.

Já o candidato que disponibilizou mais recursos para a própria campanha foi Danilo Visconti (DC): R$ 41,8 mil. O montante é bem superior ao valor disponibilizado pela Direção Municipal/Comissão Provisória do Democracia Cristã, que foi de quase R$ 7,4 mil. No total, os valores arrecadados somam aproximadamente R$ 49,1 mil, conforme registrado na plataforma em 5 de setembro.

O candidato Cedê – Cedenir Simon (PT) arrecadou R$ 109,9 mil para a campanha, conforme atualização de 4 de setembro no DivulgaCand. Desse total, R$ 100 mil provêm da Direção Estadual/Distrital do Partido dos Trabalhadores e R$ 9,9 mil são recursos próprios do candidato.

Valores arrecadados de cada candidato

