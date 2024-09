Índice de doação de órgãos cai no Brasil em 2024

Doação de órgãos

Novo levantamento da Associação Brasileira de Transplantes (ABT) mostra que caiu 2,1% o índice de doação de órgãos no Brasil neste ano comparativamente ao mesmo período de 2023. Os Estados com as maiores taxas de doação são Rondônia, Paraná e SC.

Quem vem

A Federação das Indústrias de SC (Fiesc) anunciou ontem a vida a SC do ex-presidente de governo da Espanha, José María Aznar, para participar, dia 2 de outubro, do evento “A polarização da política mundial e suas consequências econômicas e sociais”, na sua sede, em Florianópolis. Aznar governou a Espanha em dois mandatos, de 1996 a 2004. Hoje, é presidente da Fundação para a Análise e Estudos Sociais.

Harmonização peniana

O colunista Ney Lopes, o porta-voz oficioso das “celebridades” (na verdade subcelebridades) e dos “milionários” (sem cerimônia autointitulados como tal) de Criciúma e entorno, anunciou ontem que a “capital do sul catarinense” tem um novo serviço: a primeira clínica da região e, até onde se sabe, uma das raras em SC e no país, especializada em aumento e harmonização peniana.

Não

Responsável pela prisão recente, por corrupção, de boa parte dos quase 30 prefeitos de SC, a desembargadora do Tribunal de Justiça Cinthia Beatriz Schaefer não aceitou convite do governador Jorginho Mello para comandar a problemática Secretaria de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa. Assim, prefeitos que insistirem em cometer malfeitos, não perdem por esperar o que vem adiante sobre si.

Modelo de escola

Está marcada para 22 de outubro uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir se é constitucional ou não o modelo de escola cívico-militar do governador paulista Tarcísio de Fretas. Há uma expectativa nacional sobre o assunto, inclusive no governo catarinense, que tem 10 escolas estaduais naquele modelo e três municipais. E há dezenas de pedidos de municípios que também querem implantá-lo.

Mortes maternas

O número de mortes maternas no Brasil em 2022 caiu para o menor índice em 22 anos, de acordo com levantamento agora divulgado. E nisso também SC comparece com grande destaque, com 33,6 nascidos mortos para cada grupo de mil naquele ano, contra a média nacional de 54,5 e a triste liderança de Roraima, com 145,1.

Emendas suspeitas

A Controladoria Geral da União divulgou um relatório sobre as 10 cidades mais beneficiadas com emendas parlamentares de deputados federais e senadores, proporcionalmente ao seu número de habitantes. Juntas, receberam R$ 330 milhões e toda sua população, somada, chega a 61 mil habitantes. Cinco das 10 estão no Amapá, cujo expoente no Congresso é o escorregadio senador Davi Alcolumbre (União Brasil), que já comandou a Casa e é favorito para voltar ao posto em 2024. Entre as 10 cidades está uma de SC, Alto Bela Vista, que tem apenas 1.856 habitantes. Entre 2020 e 2022 recebeu xatos R$ 8.938.887 de emendas. Hum…

Esquerda rejeitada

Levantamento do jornal “O Globo” feito a partir de dados da Quaest sobre as corridas em 24 capitais aponta que dos 25 postulantes que têm mais de 40% de índice de reprovação, 10 são filiados ao PSOL, PT, PDT, PSTU ou PCO. No caso de SC, o maior rejeitado é o candidato do PSDB a prefeito de Florianópolis, o ex-prefeito Dário Berger, com 43%.

Assédio sexual

Aquele passarinho veio dizer que a ONG Me Too Brasil, responsável por apresentar as denúncias que levaram à demissão do ministro Silvio Almeida, da pasta dos Direitos Humanos, estaria analisando fazer denúncia pública envolvendo uma conhecida personalidade catarinense. A conferir.

Beijo na boca

Um professor de 48 anos que beijou na boca uma aluna de 13 em junho de 2020 acaba de ser condenado por estupro de vulnerável e coação. O caso, ocorrido no Oeste do Estado. A condenação foi de 15 anos e seis meses de reclusão em regime inicial fechado. Cabe recurso e a Justiça concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Boa ideia

O governo federal estuda formas de facilitar a emissão da carteira de habilitação para motociclistas após um estudo do Ministério dos Transportes apontar que 54% dos proprietários de motocicletas, motonetas e ciclomotores no país não tem habilitação na categoria A, necessária para conduzir esses veículos. Não porque não querem, mas pelo seu custo, que pode passar de R$ 3 mil. Um absurdo.