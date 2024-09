Eleição em Guabiruba: “A construção do terminal urbano é uma prioridade”, diz Renata Ferreira (PL); veja entrevista

Nome de urna: Renata Ferreira (PL)

Candidato a vice: Pastor Jorge (PL)

Número de urna: 22

Idade: 37 anos

Profissão/ocupação: empreendedora no ramo de decoração

A candidata Renata Ferreira (PL) disputa a primeira eleição. Ela concorre ao cargo de prefeita pelo PL, em “chapa pura”, ou seja, sem coligação. O candidato a vice na chapa de Renata é Pastor Jorge (PL). Ao jornal O Município, ela falou sobre propostas e ideias para o mandato. Veja entrevista abaixo.

A construção de um hospital em Guabiruba é um objetivo que dura anos. Caso seja eleita, pretende tirar esse projeto do papel?

Com certeza. É uma prioridade que a população espera há muito tempo. Conforme os anos vão se passando, a população vai aumentando e isso vai sendo uma necessidade cada vez maior.

Hoje, podemos contar com recursos e apoios grandes. Nós temos 12 deputados estaduais [do PL], cinco deputados federais [também do PL], nosso governador, senador e suplente de senador que, inclusive, é de Brusque, para que possamos tirar esse projeto do papel.

A reforma da escola João Boos é a obra mais cobrada pela população atualmente. A realização da reforma depende do governo do estado, não da prefeitura. Como pretende atuar para cobrar a realização da obra?

Quanto à questão de depender do governo do estado, felizmente o deputado Carlos Humberto faz parte do PL e já trabalhou muito forte para resolver essa questão. Era uma parte burocrática. Muitas pessoas intervinham nas obras. Hoje, a obra está em andamento.

Inclusive, há cerca de 15 dias, o deputado estava lá fazendo a vistoria da obra. A empresa que ganhou a licitação é de Brusque. Como temos essa parceria com o deputado Carlos Humberto, acredito que será mais fácil acompanharmos e cobrarmos junto com ele a finalização dessa obra. No final deste ano, uma parte já será entregue e ano que vem será finalizada por completo.

Guabiruba foi vista por muitos anos como cidade-dormitório, enquanto as pessoas que residiam trabalhavam em Brusque. Com o passar do tempo, as empresas se instalaram na cidade e hoje o município já não tem mais esse status. Como trabalhar para garantir que a cidade tenha ainda mais investimentos e geração de empregos?

Hoje, em Guabiruba, a maior parte da população vem de fora, de outros estados. São eles que giram a economia dentro da cidade. Precisamos buscar recursos para ajudar o microempreendedor e o comércio local. Isso tudo precisa ser feito a partir de uma parceria para que as empresas invistam e acreditem na nossa cidade. Temos um projeto para trabalhar com as pessoas que vêm de fora, não entendem e não conhecem a mão de obra que necessitamos tanto.

Sendo eleita, vamos colocar esse projeto em prática, para que possamos ter a qualificação da mão de obra para oferecer às empresas o melhor e trazer novos recursos para a cidade, além de ampliar as empresas e a construção de negócios, acreditando muito no empreendedorismo, como das mulheres, que hoje é grande na cidade.

Precisamos trabalhar nessa parte. O pequeno empreendedor é tão importante quanto o grande. Precisamos acreditar, dar também oportunidades para crescerem e, quem sabe, no futuro serem tão grandes quanto os atuais [empresários].

A senhora disputa sua primeira eleição e já concorre ao cargo de prefeita. Por que optou por disputar um cargo tão alto e não começar por uma candidatura a vereadora, tendo em vista a falta de experiência política?

Eu acredito muito no poder da mulher, na nossa dedicação. Eu sou mãe e empreendedora. Sabemos a dificuldade do dia a dia das mulheres, das mães que não têm uma creche, das mães que não podem trabalhar porque o filho está doente. Então, o nosso governo não tem que trabalhar somente política, tem que trabalhar de uma forma mais humana.

Eu acredito que nossa população já está cansada de promessas e de ser sempre a mesma coisa. Eu acredito na renovação e na inovação. Além disso, nós não trabalhamos sozinhos. Nós contamos com uma equipe muito bem preparada. Hoje a prefeitura possui funcionários públicos com alta qualificação, então minha falta de experiência será suprida por essa equipe. Vamos crescer e aprender juntos.

Vamos também contar com um conselho administrativo, em que vão fazer parte pessoas da CDL, do núcleo de empreendedores, representantes da comunidade e da área da educação e saúde, para que juntos consigamos realmente resolver os problemas. Então, acredito que minha falta de experiência não será um empecilho. Vamos trabalhar em equipe, sempre visando o melhor para o município.

O transporte coletivo em Guabiruba é considerado bastante deficitário, há poucas formas de ir aos bairros sem ser de carro. O que pretende fazer a esse respeito?

A construção de um terminal urbano é uma demanda antiga da cidade. Então, com todo o apoio que temos, agora é a hora de buscarmos recursos para a cidade e tirar esse projeto do papel também. Existe a viabilidade e terreno para ser construído este terminal urbano, mas precisamos correr atrás, buscar os recursos e tirar esse projeto do papel.

Depois, precisamos continuar com as parcerias com a população, que são as pavimentações em parceria, e viabilizar também a integração das ciclofaixas, para que se tenha não só uso de veículos próprios, mas também as bicicletas que, além da saúde, ajudam a contribuir com o meio ambiente. Mas, com certeza, a construção do terminal urbano é uma prioridade.

Em seu plano de governo, a senhora menciona a intenção de construir um centro administrativo para acoplar todas as secretarias municipais. De qual forma pretende buscar os recursos para fazer essa obra de grande porte?

Hoje, a maioria das nossas secretarias são imóveis locados. Isso gera um custo muito alto para a prefeitura. Eu acredito que, viabilizando a construção desse centro administrativo, teremos a economia dos alugueis, que vai suprir essa construção e gestão do centro administrativo, além de facilitar para o cidadão a resolução dos problemas.

Hoje, em Guabiruba, não se consegue identificar onde fica uma secretaria. As pessoas ficam muito tempo rodando e acabam não conseguindo resolver os problemas. Então, a ideia é buscar os recursos sempre contando com apoio de parlamentares, governador do estado e senador, trabalhando a questão da economia dos alugueis. Contamos também com sobras da Câmara, que podem ser usadas para essa construção. A ideia é facilitar a vida das pessoas.

Guabiruba constantemente é afetada por fortes chuvas que geram danos na cidade. Em seu plano de governo, não há propostas relacionadas às formas de mitigar esses transtornos climáticos, vinculadas à área de proteção e defesa civil. Como isso será tratado na sua gestão caso seja eleita?

Começou a construção da área de saneamento. Acredito que precisamos trabalhar nas raízes: começar a organizar a cidade de uma forma que as chuvas não causem mais estragos. São projetos que têm que ser trabalhados em parceria, com estudos para verificar onde há os problemas.

Hoje, muitas ruas são pavimentadas, consertadas, mas a água vem e causa o mesmo problema. Construção de pontes, alargamento de rios… Tudo isso deve ser estudado de forma profunda com pessoas que entendem, competentes, da área, para que possamos solucionar os problemas.

Uma das propostas da senhora é abrir novas vias entre os bairros. Em quais locais e de qual forma pretende fazer isso?

Precisamos viabilizar a abertura da via para melhorar o fluxo entre Brusque e Guabiruba, para desafogar o bairro Guarani, que hoje a nossa população depende única e exclusivamente dessa via. Com certeza, com parceria com o governo do estado e com a cidade de Brusque, por ser uma via maior, vamos buscar esses recursos.

Recado da candidata ao eleitor

Agora é um momento em que acreditamos que pode haver mudanças e que pode existir a renovação. Nós queremos fazer parte dessa renovação, trabalhando dia a dia em função da nossa cidade e do nosso cidadão.

Queremos que vocês acreditem na nossa força e na união, porque ninguém faz nada sozinho. Precisamos trabalhar em conjunto com a população e com os empresários, para que a cidade cresça e se desenvolva. Então eu conto com o apoio da população e com o voto de cada um para fazer a diferença.

