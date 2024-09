“Situação alarmante”: bombeiros catarinenses trabalham no combate às queimadas em MS

Parte da equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC), que está no Mato Grosso do Sul para combate às queimadas, foi deslocada no fim de semana para o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, região próxima à divisa com o Paraná.

Ao chegarem ao Parque Estadual, em uma vasta área de 73.345,15 hectares, os bombeiros constataram que a situação é alarmante, com diversos focos de queimadas ainda ativos.

As características do terreno, que incluem áreas alagadas e vegetação densa e alta, complicam o acesso e exigem estratégias de combate indireto.

A outra metade da equipe permanece em Aquidauana, onde as operações de controle de incêndios continuam.

Missão no MS

Os bombeiros catarinenses iniciaram a missão no Mato Grosso do Sul no dia 28 de agosto, quando saíram de Florianópolis a pedido do governo do estado.

Especialistas em combate a incêndios florestais, a equipe do CBM-SC tem desenvolvido diversas estratégias para mitigar os impactos do fogo.

O grupo que partiu para o MS está equipado com seis caminhonetes e todos os recursos necessários para a ação.

