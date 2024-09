Em 9 de setembro de 2011, Brusque enfrentou uma grande enchente, quando o rio Itajaí-Mirim atingiu a impressionante marca de 10,3 metros, tornando-se uma das maiores cheias da história do município.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

A cidade, então assolada pelo caos e destruição, viu bairros inteiros submersos e o comércio local severamente afetado.

Apesar do medo e da incerteza, a resiliência e a solidariedade dos brusquenses brilharam, e a comunidade se uniu para enfrentar e superar a tragédia.

Da enchente à estiagem

Após 13 anos, Brusque agora enfrenta uma estiagem que impacta o nível do rio. Em contraste, a situação é bem diferente da enchente ocorrida em 9 de setembro de 2011.

Em nossa galeria de fotos, apresentada mais adiante no fim da edição, você poderá conferir a comparação entre o antes e o depois, observando a transformação do rio Itajaí-Mirim entre a cheia e a atual escassez de chuva.

Galeria após anúncios

Mais uma pauta relevante chega até você, graças ao apoio fundamental dos nossos parceiros comerciais, que você pode conhecer nos banners abaixo.

Clique neles para então descobrir os produtos e serviços que tornam possível a continuidade deste trabalho pelo Blog do Ciro Groh.

Oferecimento:

Veja também:

1. Botuverá: missa então no dialeto italiano e os cliques imperdíveis da 30ª Festa Bergamasca

2. Sábado em Brusque: confira então os melhores cliques da feira livre e Temperô na Praça

Enchente e estiagem em fotos

Encerramos esta pauta com uma galeria de imagens ilustrativa, mostrando a mudança no rio Itajaí-Mirim desde a enchente em setembro de 2011 até a estiagem atual de 2024.

A galeria apresenta cenas alternadas, ou seja, uma mostrando a enchente e a outra ilustrando a situação de momento.

Acompanhe a seguir para ver essa transformação de forma objetiva.

*Créditos da fotos: Ciro Groh/O Município >>

• Ajude, pois, a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK