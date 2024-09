Pódios e medalhas: confira os resultados da Associação Brusquense de Karatê na 3ª etapa do Campeonato Estadual Escolar de Karatê

A Associação Brusquense de Karatê teve uma participação destacada na 3ª etapa do Campeonato Estadual Escolar de Karatê, realizada no último sábado, 7, em Joinville. Representados por três talentosos atletas, os competidores mostraram garra e dedicação, conquistando resultados expressivos e reafirmando a qualidade do karatê praticado na região.

Na ocasião, os atletas João Pedro Ferraz Fernandes, 10 anos, e Calebe Mateus Schaadt, 13 anos, foram os grandes protagonistas da equipe brusquense.

Resultados

João Pedro, competindo na modalidade de kata, na categoria SUB-12, garantiu a 3ª colocação entre 26 competidores. Já Calebe Mateus Schaadt brilhou na modalidade de kumite, na categoria SUB-14 até 40 kg, tornando-se campeão e levando para casa a tão desejada medalha de ouro e a liderança do ranking.

Enzo Francisco Colombi também participou da competição, representando a associação e contribuindo para o fortalecimento do karatê na nossa região. Os três atletas, oriundos de projetos sociais desenvolvidos em Brusque e Botuverá, demonstraram não apenas talento, mas também a importância do esporte na formação de jovens cidadãos.

“A Associação Brusquense de Karatê parabeniza seus atletas pela brilhante participação e agradece aos professores, familiares e apoiadores que tornam possível a continuidade desses projetos sociais, fundamentais para a descoberta e desenvolvimento de novos talentos no karatê. Continuaremos a incentivar e apoiar nossos atletas, visando sempre a excelência e o crescimento do karatê em nossa comunidade. Acreditamos que por meio do esporte, podemos transformar vidas e proporcionar oportunidades a muitos jovens”, manifestou a Associação.

