Quarta edição do Temperô na Praça reúne famílias e amigos no fim de semana em Brusque

A quarta edição do Temperô na Praça, evento promovido pelo Núcleo de Gastronomia (Garni) da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), reuniu um grande público na praça Sesquicentenário no sábado, 7, e domingo, 8.

Durante os dois dias de evento, um grande público aproveitou a estrutura de alimentação de 12 restaurantes, cinco choperias e uma empresa de drink, todas participantes do núcleo. Além disso, havia brinquedos infláveis para as crianças, espaço pet e música ao vivo.

“A quarta edição do Temperô na Praça foi um grande sucesso, tanto de público, quanto da expectativa dos nucleados. Além dos restaurantes e cervejarias, temos um espaço com opções de comida para os pets. E nesta edição trouxemos um buffet de sorvete para o meio da praça. Então, o público sugeriu essa diversidade nos nossos finais de semana e nós conseguimos atender esse pedido. Eu acredito que a gastronomia, em um evento como este, encanta o público, eles veem os pratos sendo preparados e toda a parceria dos estabelecimentos, mostrando a essência do nosso núcleo, que é a união dos restaurantes em prol de promover a melhor culinária para todos”, falou a coordenadora do Garni, Indjanara Hochsprung.

Estreias

Responsável pelo buffet de sorvete, Eduardo Ricardo dos Santos, proprietário da 60 Sabores, conta que faz parte do núcleo há cerca de três meses, mas que fez questão de participar do Temperô.

“Nossa marca quer mostrar o verdadeiro sabor do sorvete artesanal e vimos que o evento atrai um grande público, muitas pessoas passam pela praça durante o final de semana e é uma ótima oportunidade para conhecer a nossa marca e, posteriormente, visitar o estabelecimento. Hoje temos aqui um pouquinho dos mais de 150 sabores do nosso buffet de sorvete”, comentou Santos.

Assim como ele, Ferdinandi Natal Santos, proprietário do Nande na Cozinha, também fez sua estreia nesta edição. “Trouxe o entrevero. Além de porção de salgadinho e bolacha caseira. Foi uma experiência muito bacana, o maior objetivo foi divulgar meu negócio, estou no mercado há dois anos, então ter essa visibilidade é muito importante”, ressaltou.

Sempre presentes

Presente desde o primeiro Temperô na Praça, a Sassipan, também esteve nesta edição. “É muito legal ver a evolução e crescimento do evento, é notório a aprovação do público, que a cada edição aumenta. E também os restaurantes cada vez temos mais participantes”, frisou o diretor de produção da Sassipan, Bruno Sassi.

Diego Lobo Custódio de Oliveira, proprietário da Cervejaria Brusque e Deck 09, participou das duas edições deste ano. Ele conta que sua presença no evento já trouxe resultados positivos para os dois estabelecimentos.

“Eu acredito que é muito importante estar aqui, mostrar nossa marca para a comunidade, tanto a cervejaria, como o bar. Foram dois dias com muito movimento, o público esteve presente e conheceu nossa cerveja e os pratos também. Nós recebemos muitos feedbacks de clientes que vão até o nosso estabelecimento e dizem que vieram no Temperô, provaram o pão com bolinho ou tomaram um chopp nosso, gostaram e foram conhecer a casa”, finalizou Oliveira.

Estabelecimentos participantes

Best Burger

Deck 09

Amigos.com

Sassipan

Hidogz

Koda Kebaberia

Batata Bistrô

Nande na Cozinha

Doss

Upper Burger

Cozinha Modelo (Quirino)

LS Drinks

60 sabores Sorvetes

Cervejarias

Zehn Bier

Cequatro Cervejaria

Agnus Cervejaria

Cervejaria Brusque

Kienze Cervejaria

Leia os destaques da semana:

1. Gasolina comum em Brusque bate R$ 6,30 e é a mais cara entre maiores cidades de SC

2. Luciano Hang retoma acesso às redes sociais após decisão de Alexandre de Moraes

3. Eleição em Botuverá: Justiça Eleitoral nega registro de candidatura de Victor (PP)

4. Mudança na legislação altera posição de crianças no programa Fila Única em Brusque

5. Maioria homens, brancos e jovens: confira perfil dos 200 candidatos a vereador em Brusque

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: