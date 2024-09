Mudança na legislação altera posição de crianças no programa Fila Única em Brusque

Uma mudança que afeta os critérios para a inserção de crianças no programa Fila Única, em Brusque, causou alteração na posição de alguns inscritos. Uma moradora, que está em um grupo de WhatsApp com outras dez mães que passaram pela situação, entrou em contato com o jornal O Município em busca de esclarecimentos.

No caso dela, o filho, de 1 ano e seis meses, está na fila há quase um ano, e quando ela foi ver a posição dele recentemente, ela havia mudado de 48º para 73º. Em uma nova checagem, ela diz que ele está na posição 165.

Outra mulher, que está no grupo, conta que inscreveu a filha no programa em junho do ano passado, mas que, até o momento, ela não foi chamada para a vaga.

“Conversei com um vereador e ele me disse que ela estava na terceira posição, mas pelo site do programa, ela apareceu em 45º. Preciso de ajuda, porque sou separada, tenho dois filhos e só consigo trabalhar quatro horas por dia”, diz.

Mudança na legislação

A secretária de Educação, Franciele Mayer, explica que houve uma mudança na lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB) em setembro do ano passado.

Daquele momento em diante, ficou estabelecido que as unidades de educação precisam divulgar a lista de espera e os critérios utilizados para a fila.

Nesse contexto, ela diz que há alguns critérios de urgência em Brusque, o que faz com que algumas crianças avancem com prioridade na fila.

“Alguns exemplos são irmãos na mesma unidade e crianças vítimas de violência doméstica. No início de agosto, abrimos o período para a atualização dos cadastros no programa. Estamos entrando em contato com as famílias para elas atualizarem os dados e selecionarem os critérios na sua condição”, explica.

De acordo com a secretária, os bairros que apresentam maior demanda de vagas na educação infantil são Limeira, Volta Grande e Dom Joaquim. Para as famílias que queiram atualizar o cadastro ou obter mais informações sobre o programa, é possível entrar em contato com a pasta pelo WhatsApp (47) 47 3251-1804.

Expansão das vagas do programa

Franciele também detalha que há ações previstas para ampliar a oferta de vagas nas creches de Brusque

Uma das ações é a entrega do Centro de Educação Infantil (CEI) Tia Ana, no bairro Limeira, prevista para o segundo semestre de 2025. Além disso, ela diz que, no final do ano, a creche no All Shopping será entregue. Ela irá atender a demanda do bairro Volta Grande.

Outra ação será o aumento das vagas compradas da rede privada. Para 2025 serão mais 250 vagas, que contemplarão as famílias do Dom Joaquim. Também está planejada a construção do CEI São Luiz, com previsão de lançamento de edital até o final de 2024.

Outra medida se refere a ampliação da parceria público/privada motivada pelo Programa de Incentivo de Creches nas Empresas no âmbito de Brusque. Atualmente há tratativas com algumas empresas.

Por fim, também estão previstas, para 2025, a otimização de alguns espaços com ampliação de salas em algumas unidades, visando ampliar o atendimento em várias localidades. Esse movimento está na fase documental, para elaboração de licitação e posterior construção das salas, explica a secretária.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: