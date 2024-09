Parlamentares de SC participarão em evento de Bolsonaro no 7 de setembro

Quem fala

Cerca de 50 deputados federais e senadores estarão no palanque de Bolsonaro na Avenida Paulista, neste sábado. Mas o ex-presidente fez questão, desde já, de dizer quem pode ou não pode falar ao microfone. Fez escolhas a dedo. De SC estão na restrita lista a deputada federal Julia Zanatta e o senador Jorge Seif, ambos do PL. A propósito o governador Jorginho Mello ainda não decidiu se vai ou não à manifestação. Em fevereiro, na última convocada por Bolsonaro na Avenida Paulista, ele foi e até discursou.

Reserva do esporte

Numa votação entre a comunidade brasileira ligada ao surfe, a majestosa Praia do Moçambique, no extremo-norte da Ilha de SC, ficou entre as quatro, em todo país, que pode ser considerada reserva nacional do esporte, ao lado de Itamambuca (SP), Francês (AL) e Regência (ES). Agora terão que seguir as recomendações do Programa Brasileiro de Reservas de Surfe, coordenado pelo Instituto Aprender. A seleção teve como inspiração um programa australiano que tem como única praia brasileira filiada a catarinense Guarda do Embaú, de Palhoça.

Reação feminina

A União Brasileira de Mulheres não se conformou com decisão do Conselho Nacional de Justiça que arquivou uma apuração envolvendo o juiz do TJ-SC, Rudson Marcos, por ajuizar mais de 160 processos contra personalidades e figuras públicas (vários apresentadores e artistas de TV e novelas, dentre outros) que em redes sociais criticaram sua atuação no caso do estupro culposo da Mari Ferrer, influenciadora digital dopada e estuprada durante uma festa na Ilha de SC em 2018. A UMB recorreu. Quer reconsideração e que se abra processo administrativo contra o magistrado por assédio judicial, assim caracterizado por promover uma ação coordenada de processos como instrumento de perseguição e intimidação.

Escola Amiga

O projeto de lei “Selo Escola Amiga do Autista”, de autoria do deputado Lucas Neves (Podemos), avançou no Legislativo estadual. Foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Justiça e agora segue para análise na Comissão de Educação. A iniciativa surgiu após um relato comovente do estudante Joaquim Masiel, que viralizou nas redes sociais ao expor experiências dolorosas de preconceito e falta de apoio na escola. O projeto busca reconhecer instituições de ensino que adotem medidas de apoio a alunos com TEA, como capacitação de professores, campanhas de conscientização, criação de espaços sensoriais e suporte educacional e social, promovendo inclusão e igualdade educacional.

Particularidades 1

Por diferentes motivos, inclusive ignorância, parte da mídia brasileira relaciona as tradições germânicas catarinenses – clubes de tiro e sociedades de atiradores, por exemplo – à violência. Ignora que SC é um dos Estados com menos violência no país e que Jaraguá do Sul, que está no ranking como a mais segura entre as cidades com até 200 mil habitantes, é um das que mais tem tais agremiações, que fazem parte de sua cultura e tradição há mais de um século, como é o boi de mamão no litoral.

Particularidades 2

A propósito, um comentarista da CNN afirmou há dias que SC abriga hoje o maior número de células nazistas no Brasil e que isso, por si só, é um dos maiores estímulos à violência. Ele só precisa ser informado que, ironicamente, SC está entre a unidades da federação com os menores índices de violência.

Decreto derrubado 1

Exemplo da força do bolsonarismo – se para o bem ou para o mal cada um que entenda como quiser – no Congresso: a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo 313/23, de autoria dos deputados Caroline de Toni (PL-SC) e Ricardo Salles (PL-SP) suspendendo o decreto de Lula que mudou a regulamentação da reforma agrária.

Decreto derrubado 2

Nele, discretamente, o governo criou um novo critério de pontuação para a seleção de candidatos aos assentamentos, beneficiando famílias integrantes de acampamentos. Com isso o governo praticamente obriga o agricultor sem-terra a fazer parte de movimentos como MST. Caso contrário, não terá a pontuação necessária para ser selecionado no programa de reforma agrária.

Gran finale

Representantes e convidados dos 30 restaurantes que participaram do Roteiro Blumenau Gastronômico, além de patrocinadores e parceiros, participam hoje de um jantar de encerramento, capitaneado pelo chef italiano Antonio Maiolica. O profissional é destaque por estar à frente do Temperani Cucina e do MII Rooftop, o complexo Vila Anália, em São Paulo. Ele foi premiado com o reconhecimento Due Spicchi Gambero Rosso em 2022 e 2023.