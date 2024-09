Luciano Hang retoma acesso às redes sociais após decisão de Alexandre de Moraes

O empresário Luciano Hang retomou o acesso de suas redes sociais após dois anos de bloqueio. A decisão de liberar as redes foi do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que entende que o atual momento da investigação não necessita da manutenção dos bloqueios dos perfis. As informações foram divulgadas pela Folha de São Paulo.

Hang é investigado por participar de um grupo de WhatsApp que supostamente incitava atos antidemocráticos nas eleições de 2022, o que foi negado pelo empresário.

Além do empresário brusquense, José Koury, proprietário do Barra Shopping, também investigado, foi outro que recuperou o acesso de suas contas.

Moraes escreveu no despacho: “Eles deverão, entretanto, permanecer cumpridos as medidas cautelares impostas, inclusive com a possibilidade de posterior responsabilização pecuniária no caso de reiterar nas mesmas práticas ilícitas”.

Caso Hang e Koury publiquem “conteúdos ilícitos”, terão de pagar uma multa diária de R$ 20 mil.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Hang para um pronunciamento após a decisão, mas não obteve retorno até o momento.

