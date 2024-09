Funcionária conhecida por trabalho na Zíngara Loterias morre aos 52 anos em Brusque

Neuza Selau dos Santos faleceu aos 52 anos na terça-feira, 3, em Brusque. Ela era conhecida pelo seu trabalho na Zíngara Loterias, localizada no Centro.

Neuza residia no bairro Primeiro de Maio e faleceu no Hospital Imigrantes. Ela era casada e não deixa filhos. O sepultamento ocorrerá no cemitério de Praia Grande, às 9h desta quinta-feira, 5.

A lotérica está fechada na manhã desta quarta-feira, 4, com uma faixa de luto na porta.

