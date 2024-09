Uma frente fria está prevista para atingir a região de Brusque a partir da noite desta quarta-feira, 4, trazendo consigo a possibilidade de chuvas mal distribuídas e com baixos acumulados.

Na retaguarda desse sistema, uma massa de ar mais frio deverá influenciar as temperaturas na quinta-feira, 5, e sexta-feira, 6, resultando no retorno da baixa sensação térmica.

Para esclarecer essa tendência climática à vista, conversamos com o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos forneceu um boletim informativo detalhado.

Os principais pontos desse relatório você encontra mais adiante, logo após a foto exibida abaixo.

Brusque nesta quarta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim com a previsão do tempo para esta quarta-feira. Tanto Brusque quanto as demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim devem continuar sob a predominância do tempo seco ao longo do dia.

As temperaturas tendem a apresentar um discreto aquecimento, podendo alcançar entre 25°C e 28°C. O sol deve aparecer na maior parte do período, acompanhado por nuvens.

No entanto, a partir da noite, uma frente fria está prevista para atingir a região de Brusque, trazendo a possibilidade de chuvas esparsas, embora com volumes baixos.

Esse sistema trará consigo uma massa de ar mais frio, que irá influenciar as temperaturas na quinta e sexta-feira, detalhes que, então, abordaremos no próximo segmento.

Brusque na quinta-feira

Ao avançar com as projeções para o restante da semana, informamos que a quinta-feira trará a necessidade do uso dos casacos para os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí.

A chegada da frente fria deverá resultar em uma baixa sensação térmica ao longo do dia, com temperaturas se mantendo em um patamar inferior a 20°C, oscilando entre 16°C e 18°C na maioria dos municípios.

É importante destacar aos que planejam atividades ao ar livre, para ficarem atentos, pois há risco de chuviscos ou garoa isolada sem um horário definido, intensificando a sensação de frio úmido.

Brusque na sexta-feira

Na sexta-feira, o clima de inverno ainda prevalecerá em Brusque e região, especialmente durante a madrugada e o amanhecer, quando os termômetros devem registrar valores abaixo de 10°C em várias cidades, incluindo Brusque.

Embora o sol venha reaparecer e até predominar durante o dia, as temperaturas da tarde não sinalizam ultrapassar muito os 20°C, mantendo uma sensação de frio, especialmente à sombra.

No entanto, durante o fim de semana, os termômetros apontam para um aquecimento gradual, e o frio deverá se dissipar.

Essas informações, pois, têm como base as últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

