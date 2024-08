Antes de mergulharmos na tragédia da grande enchente, é importante relembrar o clima festivo que tomava conta de Brusque em 4 de agosto de 1984. Naquele sábado ensolarado, a cidade então celebrava seus 124 anos de emancipação político-administrativa.

A atmosfera festiva era contagiante, diante de uma multidão reunida ao longo das calçadas da avenida Cônsul Carlos Renaux, para assistir aos desfiles cívicos e participar das demais atividades comemorativas alusivas à data.

O dia transcorria sob tempo seco e sereno, diante do sol brilhando intensamente sobre o município. Contudo, ninguém poderia antecipar ou sequer imaginar a tragédia que estava prestes a se desenrolar.

O início da enchente

Após o sábado ensolarado, a madrugada seguinte em 5 de agosto, trouxe uma chuva torrencial acompanhada de fortes trovões a Brusque, bem como, a todo o Vale do Itajaí.

Naquele domingo chuvoso, a preocupação aumentava à medida que a forte precipitação persistia ao longo do dia. O rio Itajaí-Mirim, começava então, a entrar em estado de atenção durante a tarde, devido à intensidade da chuva.

As notícias, embora um tanto desencontradas na época, relatavam intensas trovoadas em todo o Alto Vale do Itajaí, substituindo o clima festivo do dia anterior por um sentimento de medo, uma vez que, a possibilidade de uma grande enchente se tornava cada vez mais iminente.

À medida que o domingo avançava para a noite, o rio Itajaí-Mirim já começava, então, a transbordar de seu leito normal, invadindo algumas das ruas mais baixas da cidade.

O dia da grande enchente

Em 6 de agosto de 1984, Brusque amanhecia submersa. Toda a área central da cidade estava completamente inundada pelas águas da enchente do Itajaí-Mirim, que avançava impiedosamente, deixando um rastro de destruição em seu caminho.

Não somente os bairros próximos à região urbana, mas praticamente toda a cidade era então severamente afetada por essa enchente histórica, resultando em danos sem precedentes e impactando o município de forma profunda e generalizada.

A população, diante desse cenário devastador, confrontava uma dura realidade. O único caminho viável era esperar que as águas baixassem para então iniciar a árdua tarefa de reconstrução.

Na época, inclusive, muitos duvidavam que Brusque pudesse se recuperar e retomar sua normalidade. No entanto, graças à determinação e perseverança de cada cidadão, a cidade gradualmente renasceu das ruínas, sendo reconstruída com esforço incansável.

Fotos comparativas após anúncios

Uma breve pausa nas notícias é necessária para apresentar os parceiros comerciais que tornam possível levar esta pauta até você.

O Blog do Ciro Groh tem o prazer de destacar cada um desses apoiadores nos banners abaixo. Clique neles e descubra então os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Imagens de Guabiruba que então irão te surpreender; veja as fotos

2. Veja as 55 fotos do aniversário de Brusque então comemorado há 40 anos

O antes e o depois da enchente

A seguir, apresentamos uma comparação fotográfica dos mesmos locais durante a trágica enchente de agosto de 1984 e as imagens atuais de Brusque.

Essa comparação então vem ilustrar, a resiliência e a força da comunidade diante das adversidades.

*Rua Pedro Werner >>

*Rua Rodriges Alves >>

*Rua Bulcão Viana >>



*As pontes >>

*Rua Rodrigues Alves >>

*Avenida LAURO MÜLLER >>

*Avenida Arno Carlos Gracher >>

*Rua Prefeito Germano Schaefer >>

*Centro da cidade de Brusque >>

*Centro da cidade de Brusque >>

*Centro da cidade de Brusque >>

*Centro da cidade de Brusque >>

*Centro da cidade de Brusque >>

*Avenida Arno Carlos Gracher >>

*Cabeceira da ponte Irineu Bornhausen, atual ponte estaiada >>

*Antiga cede do Clube Atlético Carlos Renaux >>

*Avenida LAURO MÜLLER >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK