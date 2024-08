Inúmeras famílias se renderam ao encanto e às atrações da 56ª Festa dos Motoristas da Comunidade de São Cristóvão, no bairro Aymoré, em Guabiruba, na manhã ensolarada deste domingo, 4.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Crianças, adultos e idosos participaram do evento, que começou com uma procissão marcante, reunindo centenas de veículos, entre caminhões e carros de passeio, em uma das tradições mais queridas do município.

Os festejos tiveram início na sexta-feira, 2, culminando então em um fim de semana repleto de atividades.

Festa com a carreata

Na manhã deste domingo, a carreata com a imagem de São Cristóvão começou às 8 horas, partindo da Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Centro, e seguindo até a capela São Cristóvão, onde foi recebida com grande entusiasmo pelos participantes.

Além da carreata e das atrações musicais, este domingo se tornou especialmente significativo com a Santa Missa Solene, realizada às 9h30.

Após a missa, a comunidade pôde continuar as celebrações nas dependências do salão da igreja, onde foram oferecidas diversas opções de comida, incluindo churrasco, almoço típico, além de um completo serviço de bar e cozinha.

Festa tradicional

A combinação de devoção religiosa, confraternização e entretenimento faz da festa um sucesso já tradicional, proporcionando momentos inesquecíveis para todos os presentes.

A Festa dos Motoristas da Comunidade de São Cristóvão, mais uma vez, demonstrou seu papel fundamental na união e celebração da comunidade local, tornando-se então um evento imperdível no calendário de Guabiruba.

Fotos da festa

Vamos então encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando uma estonteante galeria de imagens, destacando os melhores cliques da 56ª Festa dos Motoristas de Guabiruba.

Confira a seguir as fotos que selecionamos especialmente para você, nosso prezado leitor.

