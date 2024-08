GALERIA – Desfile de aniversário de Brusque reúne multidão e celebra 164 anos do município

O tradicional desfile de aniversário de Brusque reuniu uma multidão na manhã deste domingo, 4, no centro do município. Com o tema “Brusque 164 Anos: Celebrando Sua História”, o evento contou com a presença da comunidade brusquense para celebrar a data histórica.

Com início às 9h, 55 grupos marcharam em direção à Ponte Estaiada. A abertura ocorreu com o desfile do Corpo de Bombeiros, com trabalhadores de diversos setores e veículos.

Escolas, clubes, órgãos e entidades desfilaram para os presentes. Música, literatura, história, ciência e esporte foram alguns dos temas presentes nas apresentações.

Durante cerca de duas horas, o público acompanhou as apresentações. O sol e o tempo ameno contribuíram para o comparecimento de centenas de pessoas, que cercaram as ruas centrais do município para assistir ao desfile.

No palco montado na avenida Cônsul Carlos Renaux, o hino brasileiro e brusquense foram interpretados por representantes de Brusque.

Na cerimônia, a secretária de Educação do município, Márcia Mayer, destacou as características do povo brusquense. “Somos um povo trabalhador, empreendedor e corajoso. Desde a sua fundação, em 1960, Brusque tem sido um exemplo de acolhimento, determinação e progresso. Nossa cidade é conhecida pelo seu dinamismo econômico, que reflete o trabalho árduo e a inovação de seu povo”, afirmou.

Participação da comunidade

Entre os participantes do desfile estava a Brigada Quadrangular-Brasil, projeto de escotismo brusquense, que compareceu com equipes de sete a 17 anos. “É uma experiência única, é a nossa primeira vez participando, é uma alegria. As crianças estão acordadas desde cedo. A gente que é brusquense natural sempre participa, mas hoje de uma forma diferente, na parte de escotismo”, contou Grasiela de Almeida, membro do grupo.

Para a diretora da Escola de Ensino Fundamental Padre Carlos Fuzão, Maiara Galvão, a data é um momento especial de interação e aprendizado para as crianças. “É uma data muito especial para a nossa cidade. Organizamos a nossa comunidade, monitores, professores, tivemos uma participação bem surpreendente. Nosso tema é literatura, com a galerinha vestida de Menino Maluquinho.”

Gabriel Leal, do Clube Desbravadores Airumã, desfilou pela primeira vez neste ano e compartilhou a importância do evento. “É muito bacana essa interação, poder mostrar pro público o nosso trabalho, ajudando as crianças a aprenderem técnicas de sobrevivência novas e guiando para a espiritualidade”, compartilhou.

Confira fotos do desfile

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: