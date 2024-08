Padre José Artulino Besen, que atuou no Seminário de Azambuja, morre aos 74 anos

O padre José Artulino Besen, que atuou no Seminário de Azambuja, em Brusque, morreu anos 74 anos neste sábado, 3, em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis. A causa da morte não foi informada.

O padre Besen iniciou os estudos teológicos no Seminário de Azambuja. Segundo o escritor Saulo Adami, de 1977 a 1983 ele foi assistente dos estudantes de filosofia residentes do seminário, professor e regente do coral.

Também foi professor na Unifebe na mesma época, lecionando História das Religiões, da América Latina e Antropologia Religiosa. Além disso, deu aulas sobre a História da Igreja no Instituto Teológico de Santa Catarina (Itesc) de 1975 a 2013.

Literatura

Saulo ressalta que padre Besen foi um dos raros representantes de Brusque na Academia Catarinense de Letras. Ele foi eleito em 1982.

Também contribuiu escrevendo diversos livros sobre a cidade, como “Azambuja – 100 anos”, de 1977; “Dom Joaquim Domingues de Oliveira” (1979); “Seminário de Azambuja” (2002); e “Azambuja – 100 Anos de Santuário” (2005).

O escritor ainda conta que o padre fez a apresentação do primeiro livro de Edson Luiz Maurici, conhecido como Luigi Maurizi, autor de 21 livros e um dos maiores poetas da história de Brusque.

Sepultamento

Padre Bensen foi sepultado neste domingo, 4, em um jardim anexo à igreja matriz da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Antônio Carlos.

