Livro sobre morte de Ivo Renaux é lançado no dia em que o caso completa 75 anos

O livro “Um tiro na colina”, que traz testemunhos inéditos sobre o Caso Ivo Renaux, foi lançado na noite desta terça-feira, 30, no Museu Casa de Brusque. O autor do livro é o jornalista Otávio D’ávila Timm, repórter do jornal O Município. O evento reuniu convidados e integra a programação de 70 anos do jornal.

A morte misteriosa do empresário Ivo Renaux na Villa Ida completou 75 anos na data do lançamento do livro. O caso abalou a tradicional família industrial nos anos 40. O processo criminal do caso é considerado o maior e mais emblemático da história de Brusque.

A obra começou a ser produzida por Otávio durante a elaboração de seu trabalho de conclusão do curso de Jornalismo na Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em 2023. Posteriormente, a obra foi produzida pelo jornal O Município, até ser lançada nesta terça-feira.

“Tudo começou como um TCC, mas, a todo momento, em conversa com a minha orientadora, a professora Vera, ficou claro que teria potencial para ser publicado. Para mim, lançar o livro é um momento fantástico. Percebemos que o trabalho deu certo e que realmente tinha potencial. Disponibilizar o livro para as pessoas é uma honra”, diz o autor.

Marcaram presença no evento o vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL); o delegado regional Fernando de Faveri; o empresário Luciano Hang; a presidente da Academia de Letras do Brasil em Brusque, Maria Terezinha Debatin; a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz; o diretor do colégio Cônsul, Otto Hermann Grimm, e outras autoridades do município.

“Um tiro na colina” conta com edição de Saulo Adami, revisão de Isabeli Nascimento, Marcelo Reis e Andrei Paloschi, capa de Diego Martins e diagramação de Nice Cipriani Gonçalves, além de orientação da professora Vera Lúcia Sommer enquanto trabalho de conclusão de curso.

“O livro traz uma síntese do caso para pessoas que nunca tiveram oportunidade de conhecer detalhes ou ler a obra de João Carlos Mosimann, que foi a primeira lançada sobre o assunto”, relata Otávio. “O livro é dividido em duas partes. Na segunda, são trazidos testemunhos de pessoas que viveram o caso de alguma forma”.

Entre as entrevistas exclusivas do livro está o relato de Edla Boos, que até março deste ano era a única testemunha viva do caso que estava próxima à cena da tragédia. Edla faleceu em março deste ano, poucos meses após conceder entrevista a Otávio.

Caso histórico

O diretor-geral de O Município, Cláudio José Schlindwein, lembra que a família Renaux teve participação no nascimento do jornal, há sete décadas. A morte do empresário Ivo Renaux aconteceu pouco antes da fundação de O Município, que noticiou os desdobramentos ao longo dos anos.

“Sempre que lançamos um livro, lançamos uma semente. Esse fato ocorreu um pouco antes de o jornal nascer. Ter um jornalista ‘da casa’ escrevendo este livro mostra que ainda há muito valor nas notícias e nas coisas que acontecem na nossa cidade, mesmo após tanto tempo”.

A morte de Ivo Renaux ganhou tanta notoriedade na época que teve repercussão nacional. A cobertura de O Município sobre o caso, que sempre foi voltada ao jornalismo local e regional, foi intensa na época e seguiu por vários anos. Desta vez, o caso virou livro.

“O jornal sempre teve como pilar as notícias regionais. Inclusive, este fato, quando ocorreu, ganhou repercussão nacional. O jornal narrou o caso na época, a sua evolução durante os anos e, agora, aborda novamente a partir de uma análise histórica por meio do jornalista Otávio”, valoriza Cláudio.

O Museu Casa de Brusque não foi somente o palco do lançamento do livro, mas também um espaço que serviu para pesquisa ao autor e jornalista durante a produção. A historiadora Luciana Paza Tomasi, coordenadora do museu, destaca que Otávio foi presença constante no local.

“O Museu Casa de Brusque é um espaço para a comunidade. Receber esse evento nas dependências do museu reflete a importância deste espaço museológico. O autor e jornalista Otávio Timm por várias vezes esteve coletando informações para sua pesquisa nos arquivos da instituição”, diz.

Luciana relata ainda que os documentos estão preservados, disponíveis para consulta no Museu Casa de Brusque e que não existem outros arquivos. No local, há também a carroça funerária utilizada no cortejo fúnebre de Ivo Renaux, e um tear que remete ao pioneirismo da família no ramo têxtil.

Como adquirir

Para quem não pôde comparecer no lançamento, é possível adquirir o livro posteriormente. O livro custa R$ 69,90. Basta entrar em contato por meio do WhatsApp (47) 9 9787-3778.

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: