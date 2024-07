Pesquisa revela que mais de 60% dos eleitores da região Sul querem renovação nas prefeituras

Renovação política 1

Atenção partidos políticos para o que acaba de concluir levantamento do Observatório Febraban, divulgado ontem: 65% dos catarinenses, gaúchos e paranaenses escolherão, em 6 de outubro, novos nomes ou candidatos que ainda não assumiram cargo no Executivo. Mais: 42% querem alguém que tenha experiência política, mas que não tenha sido prefeito ainda; e outros 23% preferem alguém que seja novo na política. Somando as duas alternativas, 65% dos eleitores apostam em um novo nome na Prefeitura. Aqueles que preferem um candidato que já tenha sido prefeito são 21%.

Renovação política 2

Mais ainda: para 71%, o sexo do candidato é indiferente como fator de escolha do voto a prefeito; 15% preferem candidatos homens e 10%, mulheres. A maior parte considera a religião pouco importante (10%) ou sem importância (63%) para a escolha do candidato. Os que consideram a religião importante alcançam 17% e os que responderam que ela é muito importante somam 7%. Aqueles que disseram ser indiferentes ao fato de seu candidato ser da mesma religião representam 84%. Outros 11% disseram preferir candidatos que professem a mesma religião.

Pesquisas 1

Sobre nota, aqui, reclamando da falta de pesquisas de intenção de voto para prefeito em SC, o pesquisador e fundador do Instituto Mapa, José Nazareno Vieira, o Zeno, reforça que existe todo um regramento fundamentado no artigo 33 da Lei das Eleições, que dispõe sobre pesquisas eleitorais levadas a conhecimento público. Cada pesquisa precisa de registro junto à Justiça Eleitoral e com diversas informações, entre elas, quem a contratou, metodologia e período, plano amostral, intervalo de confiança e margem de erro.

Pesquisas 2

Zeno aproveita o ensejo para adiantar que sexta-feira, 2, participa de um evento on-line com juízes eleitorais de todo o Estado, iniciativa da presidência do TRE-SC. São atividades de preparação para as eleições nas quais, com certo ineditismo, está incluído o tema “pesquisas eleitorais”.

Aleluia!

A concessionária Arteris Litoral Sul prometeu e tudo indica que, após 12 longos anos de atraso, concluirá hoje as obras do Contorno Viário da Grande Florianópolis. A inauguração será dia 9, com presença do presidente Lula. Depois dos discursos, será finalmente liberada ao trânsito em toda sua extensão de 50 quilômetros, com velocidade operacional de 100 km/h.

Michelle x Janja

O PL contratou uma pesquisa para testar a popularidade de Michelle Bolsonaro em comparação com Janja da Silva. No geral deu 43,6% contra 33,3%, conforme a Paraná Pesquisas. A esposa de Lula só ganha no Nordeste, de 41,3% por 36%. Na região Sul, dos catarinenses, gaúchos e paranaenses, Michelle ganha de folga: 58,1% contra 23,4%.

Homenagem

No jogo das duplas do tênis na manhã parisiense de ontem nos Jogos Olímpicos, muitos torcedores estavam presentes. Um deles aproveitou para homenagear seu ídolo, Gustavo Kuerten, que sagrou-se tricampeão no saibro naquele templo, Roland Garros, onde jogaram uma dupla brasileira contra uma canadense. Vestiu a tradicional camisa verde e amarela, faixa na cabeça e peruca cacheada, reproduzindo o visual eternizado por um dos maiores atletas da história do esporte brasileiro.

Emprega-se

Falta tanta mão de obra em Itajaí que nesta quarta-feira, a Nauterra, detentora da marca Gomes da Costa no Brasil, e maior empregadora privada do município, fará um feirão para preencher mais de 100 vagas para auxiliar de produção, operações e serviços gerais, para maiores de 18 anos e a partir do ensino fundamental. A remuneração inicial mensal vai de R$ 2.207,26 a R$ 2.459,66, além de vários benefícios.

Família

Informou-se ontem, aqui, que a bandeira de campanha do ex-senador e ex-vice-governador Leonel Pavan como candidato do PSD a prefeito de Camboriú é “governar para as famílias”. Cobrou-se um esclarecimento, que em parte oferecido pelos fatos. Anteontem, o Podemos de Balneário Camboriú fez sua convenção quando homologou o nome de Juliana Pavan, filha de Leonel, para prefeita da cidade. Em família, portanto. Explicado.

Contramão

Mesmo quem não é fissurado politicamente fica espantado com o PT e seus posicionamentos, como o expressado diante da fraudada reeleição do repugnante ditador venezuelano Nicolas Maduro. Reconheceu sua vitória (?) como resultante de “jornada democrática e soberana”.