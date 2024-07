Obras em ritmo acelerado: conheça detalhes da nova da escola Sesi de Brusque

As obras da nova escola Sesi, modelo referência que chega em Brusque, estão em ritmo acelerado. Conforme a previsão, no ano letivo de 2025 os alunos já estarão no novo espaço, que fica dentro do complexo Sesi/Senai.

A escola terá aproximadamente 4.900m² de área construída e capacidade de atender 1.300 alunos. Mobiliário, construção e identidade visual irão completar o projeto do novo ambiente, construído em um bloco moderno e totalmente adaptado, com quatro pavimentos.

Mudanças

No próximo ano, as turmas de 1º ao 5º ano que atualmente estão no bairro Maluche, irão para o novo prédio, assim como os estudantes do 6º ao 9º e do Ensino Médio, que hoje ocupam as instalações do Senai.

Conforme a coordenadora de Educação Básica, Louise Caetano, a ampliação vai concentrar os estudantes Sesi no mesmo ambiente, permitindo a troca de experiências e o desenvolvimento em conjunto.

“Estamos muito animados com a entrega da nova Escola Sesi de referência. Essa ampliação contribui com o crescimento de nossa rede e consolidação de nossa metodologia em Brusque”, completa ela.

Ambientes diferenciados

A nova escola conta com ambientes diferenciados que ajudam no processo de aprendizado e socialização dos alunos, como sala de educação tecnológica, uma cozinha experimental, refeitório, laboratório de artes, laboratório de ciências, laboratório de teatro, música e dança, salas de leitura, estudo e convivência.

O espaço também será composto por 11 salas de aula para ensino fundamental I e mais 11 para ensino fundamental II. Além da ampliação, a área de embarque e desembarque dos estudantes será reformulada, assim como o estacionamento e a construção de um parque infantil.

De acordo com Silvana Meneghini, gerente executiva regional do Sesi Senai, a ampliação da escola vem sendo aguardada ansiosamente não só pelo corpo técnico da instituição, mas também pelas famílias.

“A Escola Sesi já tem uma tradição em Brusque e há algum tempo percebemos a necessidade de ampliação dos nossos espaços. Estamos muito contentes em entregar essa conquista para a cidade”, afirma.

Leia também:

1. Eleições 2024: PL e PRD apresentam candidatos a vereador em Brusque; veja nomes

2. Tempo: veja como será o fim de semana em Brusque antes da frente fria

3. Carro colide contra poste no Dom Joaquim, em Brusque

4. Brusque recebe avaliação regular em levantamento sobre níveis de transparência e governança

5. Mega-Sena: apostas de Brusque e Guabiruba são premiadas no concurso 2753

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: