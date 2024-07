Carro colide contra poste no Dom Joaquim, em Brusque

Um Ford Ka colidiu contra um poste no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 26. O acidente aconteceu por volta das 8h, na rua David Hort.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do carro era um homem de 41 anos. Ele estava andando pela via sem lesões aparentes.

Durante avaliação, o homem relatou dores na região torácica. Ele teve a coluna imobilizada e apresentava rigidez.

Após o primeiro atendimento, ele foi levado ao hospital. Os pertences dentro do veículo foram deixados a um responsável no local.

Segundo testemunhas, o condutor do veículo passou mal e colidiu contra o poste. Parte da frente do carro ficou destruída após a colisão e ele permaneceu no meio da via.

